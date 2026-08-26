Adut Bulgak ficha por el SPAR Girona para el curso 2026-27

Adut Bulgak, en un partido con la selección sursudanesa de baloncesto. - FIBA

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La baloncestista sursudanesa Adut Bulgak, pívot de 33 años y 1,93 metros de altura, y procedente del Azulmarino Mallorca Palma, se ha convertido este miércoles en nueva jugadora del SPAR Girona para la temporada 2026-27.

Nacida el 20 de diciembre de 1992 en Kakuma, un campo de refugiados en el noroeste de Kenia, Bulgak tiene nacionalidad de Sudán del Sur y cuenta con pasaporte canadiense. "Se formó en el O'Leary High School de Edmonton (Canadá) y posteriormente dio el salto al baloncesto universitario norteamericano en Florida State, donde jugó entre 2014 y 2016", indicó el Bàsquet Girona en su página web.

Ese 2016 fue escogida por las New York Liberty en el duodécimo puesto de la primera ronda del Draft y después formó parte de la plantilla de las Chicago Sky. "Tras su primera etapa en la WNBA, dio el salto a la Liga española de la mano del IDK Euskotren. Posteriormente, jugó en Israel entre los años 2017 y 2022, defendiendo las camisetas del Elitzur Ramla, el Maccabi Ramat Gan y el Maccabi Haifa", resumió el comunicado.

"A lo largo de su trayectoria, la interior también ha jugado en distintos países y competiciones. Ha defendido las camisetas del Shinhan Bank S-Birds de Corea del Sur, el Nadezhda Orenburg ruso, con quien disputó la Euroliga, el Toulouse y el Flammes Carolo franceses y los Libertadores de Querétaro de México", mencionó el texto de prensa.

En la segunda parte del curso 2024-25, aterrizó en el IDK Euskotren. "Ofreció gran rendimiento y se convirtió en una pieza importante del equipo vasco. En los 14 partidos disputados en la Liga Femenina Endesa, Bulgak firmó 11,6 puntos y 8 rebotes por partido", apuntó la misma nota.

"En la temporada 2025-26, vistió la camiseta del Azulmarino Mallorca Palma. En su fase regular disputó 13 partidos, con una media de 11,2 puntos y 8,7 rebotes por partido. Durante los 'playoffs' de ascenso a la LF Endesa, participó en tres partidos y elevó sus prestaciones hasta los 14 puntos y 10 rebotes por partido", concluyó el texto gerundense.