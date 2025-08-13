Alberto Abalde: "Francia nos va a servir para crecer como equipo"

Alberto Abalde atiende a la prensa antes del partido amistoso entre España y Francia del jueves 14 de agosto en Badalona - JAVIER BORREGO/AFP7/EUROPA PRESS

BADALONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Alberto Abalde ha asegurado este miércoles en la previa del primer partido amistoso contra Francia, que se juega en el Olímpic de Badalona, que estos dos duelos contra los franceses (el segundo será en París, el sábado) les van a servir "para crecer como equipo".

"Francia es un gran rival que sin duda nos va a servir para competir, para seguir rodando, para seguir cogiendo forma y para crecer como equipo", aseguró a los medios tras el entrenamiento en la pista de Badalona.

"Serán muy buenos partidos, porque son un rival de una entidad espectacular, un equipo súper físico que tiene todas las armas imaginables, y que nos va bien de cara a prepararnos al campeonato e ir exigiéndonos a medida que nos preparamos", añadió.

Asegura que todo el equipo está "con muchas ganas", tanto los jóvenes como los que ya llevan más tiempo. "Al final, vestir esta camiseta y juntarnos todos en verano es un privilegio para cualquier jugador. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero lo estamos disfrutando también", celebró.

Y jugar con España en Badalona será especial para él, porque se formó en las categorías inferiores verdinegras y debutó en la acb con la 'Penya'. "Para mí, individualmente, venir a Badalona siempre es especial. Lo recuerdo con algunos compañeros que nos hemos formado aquí", aseguró.

"La de horas que hemos tirado aquí, una barbaridad. Recuerdo solo el olor al entrar al Olímpic, que es el de siempre. La gente de Badalona es una enamorada del basket y seguro que van a estar aquí disfrutando con nosotros", manifestó el gallego.