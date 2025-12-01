Aldama anota 7 puntos en la victoria de los Grizzlies ante los Kings

Archivo - El jugador español Santi Aldama - Europa Press/Contacto/Xenophon Karakalos - Archivo

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han vencido este domingo a los Sacramento Kings por 107-115, un encuentro en el que el ala-pívot canario se ha quedado en 7 puntos, rompiendo así una racha de 14 partidos anotando 10 puntos o más, mientras que Hugo González ha aportado 3 puntos en el triunfo de los Boston Celtics ante los Cleveland Cavaliers por 115-117.

Aldama no ha estado especialmente brillante en el triunfo de los Grizzlies, que siguen en un gran estado de forma tras sumar su tercera victoria consecutiva y la quinta en los últimos seis encuentros. El jugador canario no ha tenido mucho protagonismo en ataque, lanzando únicamente cinco tiros de campo que le han permitido alcanzar los siete puntos.

Con esta baja anotación, el jugador español rompe una racha de 14 partidos anotando 10 puntos o más. En su lugar, los Grizzlies han encontrado al base estadounidense Cam Spencer (16 puntos) como gran revulsivo desde el banquillo, aunque el mejor jugador del encuentro ha sido el pívot canadiense Zach Edey con 32 puntos y 17 rebotes.

El gigante de 2,21 metros de altura ha impuesto su dominio ante el juego débil interior de los Kings. Especialmente importante ha sido en el tramo final del choque, cuando ha anotado ocho puntos consecutivos sin fallo que han permitido a los Grizzlies asegurar el triunfo por 107-115.

Mientras que Hugo González ha vuelto a tener minutos después de no participar en el último partido frente a los Minnesota Timberwolves. El alero madrileño ha disputado un total de siete minutos, en los que ha anotado un triple después de lanzarse al suelo para recuperar el balón, demostrando su habitual compromiso defensivo.

Los Celtics vencieron un encuentro muy ajustado frente a los Cavaliers, con una gran actuación del base estadounidense Payton Pritchard (42 puntos) que anotó los dos tiros libres que sentenciaron el choque. Con este triunfo, el equipo de Joe Mazzula se sitúa en la novena posición de la Conferencia Este con un récord 11 victorias y 9 derrotas.