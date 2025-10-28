Aldama destaca en la derrota de los Grizzlies ante los Warriors

BARCELONA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies, han perdido este lunes frente a los Golden State Warriors por 131-118, en un partido en el que el jugador canario ha destacado con 14 puntos y 6 rebotes en 22 minutos, mientras que Hugo González no ha disputado ningún minuto en el triunfo (122-90) de los Boston Celtics ante los New Orleans Pelicans.

Los 14 puntos de Aldama han sido su mayor registro en lo que llevamos de temporada. El jugador canario se ha mostrado más acertado en el tiro que en el último encuentro frente a los Pacers y ha sido de lo más destacado en los Grizzlies, que han perdido una vez más contra los Warriors.

El alero Jonathan Kuminga (25 puntos) fue el mejor del partido y estuvo muy bien acompañado por Jimmy Butler y Brandin Podziemski. Menos acertados estuvieron Stephen Curry y Draymond Green, quien realizó una falta muy fea sobre el propio Aldama, sancionada con una flagrante número uno.

Esta es la segunda derrota esta temporada de los Grizzlies, que caen al décimo puesto de la Conferencia Oeste. Mientras que los Boston Celtics lograron su primer triunfo, aunque Hugo González no disputó ningún minuto en la victoria frente a los Pelicans (122-90) en la que el base Anfernee Simons destacó con 25 puntos.