Aldama y los Grizzlies siguen vivos en la NBA Cup

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Santi Aldama y su equipo, los Memphis Grizzlies siguen con opciones de clasificarse para los cuartos de final de la NBA Cup, tras vencer este miércoles en la prórroga a los New Orleans Pelicans por 128-133, clasificación a la que ya no optan los Boston Celtics de Hugo González a pesar de la victoria (117-114) frente a los Detroit Pistons.

Con 14 puntos y 5 rebotes, Aldama fue importante en el triunfo de los Grizzlies, que llegaron a ir 17 puntos por debajo en el marcador, y que acabaron venciendo tras un final muy ajustado en la prórroga. A diferencia del último choque frente a los Denver Nuggets, el canario estuvo acertado en el lanzamiento de tres y disputó un total de 25 minutos.

Este es el decimotercer partido consecutivo en el que el jugador español supera los dobles dígitos en anotación, confirmándose como el sexto hombre de los Grizzlies tras el regreso del ala-pívot estadounidense Jaren Jackson Jr, quien fue el jugador más destacado con 27 puntos y 5 rebotes.

Precisamente una canasta de Jackson Jr en el último minuto parecía que iba a dar el triunfo al equipo de Tennessee. Sin embargo, un tiro prácticamente sobre la bocina de Zion Williamson llevó el encuentro a la prórroga donde los Grizzlies fueron muy superiores y se llevaron la victoria tras un parcial de 11-3 en los últimos tres minutos.

Este triunfo permite al conjunto de Aldama seguir teniendo opciones de clasificarse para los cuartos de final de la NBA Cup. Para ello, tendrán que vencer este viernes a Los Angeles Clippers y ser el segundo mejor clasificado de los tres grupos de la Conferencia Oeste, puesto que actualmente ocupan los Phoenix Suns.

Por su parte, Hugo González y los Boston Celtics vencieron a los Detroit Pistons por 117-114, cortando así la racha de trece victorias consecutivas del equipo de Michigan. Sin embargo, los de Joe Mazzula ya no tienen opciones de clasificarse para los cuartos de final, después de haber perdido dos encuentros en esta NBA Cup.

El alero madrileño disputó seis minutos en los que únicamente pudo anotar un punto, coger dos rebotes y repartir una asistencia, aunque volvió a estar bien en defensa frente a Cade Cunningham. El base estadounidense (42 puntos) brilló durante todo el encuentro, pero falló el último tiro libre decisivo que hubiese llevado el encuentro a la prórroga y que dio el triunfo a los Celtics.