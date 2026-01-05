Aldama y los Grizzlies vuelven a caer ante unos entonados Doncic y James

Santi Aldama intenta una canasta ante Luka Doncic en un partido entre los Lakers y los Grizzlies - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Memphis Grizzlies, equipo del español Santi Aldama, continúa en su mal momento de resultados en la Fase Regular de la NBA 2025-2026 y sumó este domingo su cuarta derrota consecutiva tras caer de nuevo ante Los Angeles Lakers poe 120-114 en una buena actuación del canario, algo falto de puntería, pero que llegó a coquetear con el 'triple-doble'.

Hace unos días, Los Lakers se habían impuesto también en su cancha a los Grizzlies por 128-121 y repitieron éxito de la mano otra vez de sus dos estrellas, Luka Doncic y LeBron James, que el pasado 2 de enero se habían combinado para anotar entre ambos más de 30 puntos y a los que no pudieron detener los visitantes.

Esta vez sólo lo logró el base esloveno, que firmó otro gran partido rozando el 'triple-doble' con 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, mientras que el veterano alero se quedó en 26 tantos, con 10 asistencias y 7 capturas. Ambos y Jake LaRavia, que aportó otros 26 puntos, lideraron a la franquicia angelina.

Por su parte, Santi Aldama, que salió desde el banquillo y jugó más de media hora, no tuvo su mejor noche en el lanzamiento, con 4/13, 0/4 en el triple, y se quedó en 12 puntos, a los que añadió un buen trabajo en los tableros, con 10 rebotes, 4 de ellos ofensivos, y 7 asistencias.

Los Grizzlies, que volvieron a jugar sin Ja Morant, tuvieron en Jaylen Wells a su mejor hombre (23 puntos) y llegaron a mandar en el electrónico por 11 puntos durante el tramo final del tercer cuarto, pero no pudieron aguantar esa renta y Doncic, con el choque igualado, lo terminó declinando hacia el lado local con dos triples consecutivos.