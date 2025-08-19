La alero estadounidense Tanaya Atkinson completa su fichaje con Valencia Basket

Archivo - Tanaya Atkinson, con el Clarinos en la Copa de la Reina. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alero estadounidense Tanaya Atkinson completó este martes su fichaje por el Valencia Basket hasta el 30 de noviembre de este año, procedente del Casademont Zaragoza, donde ha militado las dos últimas temporadas, según un comunicado.

"La exterior estadounidense Tanaya Atkinson (1,83m, New Haven (Connecticut), EEUU, 28/01/1996, 29 años) ya es oficialmente nueva jugadora de Valencia Basket hasta el 30 de noviembre de este año, tras superar satisfactoriamente la revisión médica y física, así como las pruebas cardiológicas y de esfuerzo en Quirónsalud", informó el club.

La estadounidense llega desde Casademont Zaragoza, donde estuvo las últimas dos temporadas compitiendo en EuroLeague Women y promediando 10 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 13,7 de valoración por partido en LF Endesa esta pasada campaña. Además, se alzó con el título de Copa en la temporada 23-24.

Atkinson ya contaba con una amplia experiencia en la competición nacional, pues ha pasado anteriormente por Clarinos Tenerife y Kutxabank Araski, lo que hacen ocho años compitiendo en España. La exterior se formó en la NCAA en la Universidad de Temple, donde en su última campaña llegó a promediar 21 puntos y 9,5 rebotes en 37 minutos jugados por partido.