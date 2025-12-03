El alero Hamidou Diallo abandona el Baskonia tras rescindir contrato

El jugador Hamidou Diallo durante su etapa como jugador del Baskonia - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alero estadounidense Hamidou Diallo abandona el Baskonia tras llegar a un "acuerdo económico" con el club vitoriano para rescindir su contrato, después de que el jugador "manifestara su deseo de salir" de la entidad blaugrana, a la que llegó el pasado verano y con la que ha disputado un total de 20 partidos.

"Hamidou Diallo finaliza su vinculación con Baskonia tras llegar a un acuerdo económico con la entidad vitoriana para la rescisión de su contrato, un proceso que se ha llevado a cabo después de que el propio jugador manifestara su deseo de salir", ha anunciado este martes el club vitoriano en un comunicado.

Diallo llegó al Baskonia el pasado verano procedente de los Shanxi Loongs de China. El alero estadounidenses se despide tras disputar 20 encuentros --12 en Euroliga y 8 en la Liga Endesa--, logrando en la competición europea unos promedios de 12,9 puntos y 4,5 rebotes, mientras que en la acb consiguió 12 puntos y 5,4 rebotes por choque.

"El club quiere agradecer a Hamidou Diallo su trabajo y profesionalidad durante el tiempo que ha formado parte de la familia baskonista y le desea la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional", ha concluido el comunicado del club vitoriano, que tendrá que reforzarse para suplir la baja del alero estadoudinense.