Antonio Martín: "Nuestro ADN no va a variar, pero la experiencia sí está cambiando"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ACB, Antonio Martín, aseguró este jueves que el "ADN, la competición, no va a variar", aunque reconoció que "la experiencia está constantemente cambiando", por lo que cree que "hay que buscar un equilibrio", al mismo tiempo que, pese a que "está bien ser creativos", criticó que las competiciones no escuchen a jugadores ni aficionados.

"Quienes cambian son los consumidores, y luego vamos nosotros detrás. El consumidor cambia de hábitos y nosotros tenemos que adaptarnos. Ahora hay mucho más oferta, y además hay que diagnosticar lo que quiere el fan, tenemos que estar ágiles para identificarlo, atender al contenido, la forma de comunicarlo y dónde comunicarlo", analizó Martín en el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión.

El exjugador y ahora dirigente de ACB admitió que le "encantaría tener un manual o una guía para inversiones con un retorno más o menos asegurado" y dio las claves para acercarse. "Hay que analizar si la competición es atractiva; en segundo lugar, el lenguaje y manera de comunicarla; y luego, el dónde", comentó sobre los nuevos hábitos y gustos de los aficionados.

"Encima, la caducidad de esas modas es muy rápida, por eso tenemos la sensación muchas veces de perseguir, pero somos lo suficiente humildes como para no ser adivinos, porque ser adivino es una estupidez, error tras error. Pero tenemos una teoría, nuestra ADN, la competición, no lo vamos a variar. Wimbledon no creo que cambie, nosotros tampoco, pero la experiencia está constantemente cambiando", agregó como parte de su estrategia para enganchar a público joven sin perder a los más fieles.

Porque para Martín, la clave está "buscar un equilibrio difícil" entre las novedades y lo puro. Por ello, en la ACB "todos" intentan "mirarlo con cierta distancia y pausa, porque sino entras en un bucle de cambios de los que te puedes arrepentir".

Durante esta mesa redonda, Martín estuvo acompañado del director general de España y Portugal de Legends, Chus Bueno; el director de patrocinios de Santander, Enrique Geijo; y la directora de Marca y Marketing de Iberia, Gemma Juncá. Todos ellos abordaron el trato del deporte con los patrocinadores, una relación en la que "lo fundamental" para que sea exitosa es "crear una línea identificativa muy clara", y conseguir ese "efecto llamada".

"Hemos batido récords con Endesa, Movistar, y esos son ejemplos para otros, por la fiabilidad del contenido. Mi equipo ha hecho bien en mantener una línea, no tratar de despistar al posible socio. Intentamos que la asociación con la ACB sea de más tranquilidad y seguridad. Somos pequeños, afables, pero revoltosos y con muchas ganas de agradar. La relación tiene que ser fluida, con naturalidad y verdad. Generamos una piel y una manera de entendernos", explicó Martín.

Finalmente, el presidente de ACB abordó la vida de las actuales competiciones, confesando que no entiende que sus formatos crezcan e incorporen más partidos cuando los "eventos comprimidos son más fáciles de seguir para el aficionado". "Sorprende que algunos pretendan hacer ligas más largas, con más equipos, con Playoff, Liga Regular, Play-in... Está bien ser creativos, pero a veces no escuchamos ni a jugadores ni a aficionados", lamentó.

"En 2023, pretender captar la atención de un usuario durante 10 meses con la misma intensidad... Tiene que haber momentos valle, pero no puedes fallar en tu momento pico, porque puedes tener un problema gordo, porque se monetizan muchas cosas", concluyó.