Antonio Martín: "Tenemos bastantes ofertas para la sede de la fase final"

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), Antonio Martín, reconoció que cuentan con "bastantes ofertas" para decidir cual sería la sede única para acoger la fase final de la Liga Endesa y apeló al consenso tanto para evitar un conflicto de fechas con la Euroliga, que tiene previsto acabar su competición a partir de julio, como para el tema de los posibles ascensos desde la LEB Oro.

"Vamos a crear un pliego. Afortunadamente, tenemos bastantes ofertas y tomaremos la que sea mejor para todos, la que sea mejor para el bien común", admitió Antonio Martín en el programa 'Elegidos' de 'Movistar+'.

El dirigente también se refirió a un posible choque de fechas con la -Euroliga, que anunció igualmente que su deseo es reanudar la competición a partir del 4 de julio. La ACB fijó como fecha límite para poder empezar el 31 de mayo y la del 10 de julio para acabar, y eso podría provocar un problema para los equipos de la máxima competición continental (Real Madrid, Barça, Valencia Basket y Kirolbet Baskonia) y EuroCup (Unicaja).

"Todos debemos trabajar de una manera consensuada, creo que hay tiempo. Euroliga había dicho que podían competir hasta el 31 de julio, pero nosotros no podemos estar 'sine die' ni con nuestros clubes, ni con los aficionados, ni con nadie sin marcar unas fechas límite y eso es lo que hemos hecho. Espero que todo pueda encajar para esos clubes que conviven en dos competiciones", apuntó.

El exjugador recordó que "el grado de incertidumbre es muy grande". "Si lo es para un territorio concreto, el hablar de una competición internacional, con viajes de equipos o de miembros de expediciones de diferentes países, todavía parece más difícil", advirtió.

Además, puntualizó que están trabajando en función de los ejes "sanitario, deportivo y económico. "No sólo para decidir la sede, sino para funcionar con todo esto que se nos ha venido encima", aclaró, remarcando que si no tienen las "garantías absolutas de poder cumplir con todos los requisitos" impuestos por las autoridades sanitarias suspenderán la competición.

"Ese eje es el que va a marcar el devenir de esta posible fase final. Estamos encantados de que la ABP (asociación de jugadores) también piense igual, que el eje fundamental es el tema sanitario. Lo hemos dicho desde el principio, que si no hay una seguridad absoluta, no solo para los jugadores, sino para todos los que nos podemos ver ahí, incluidos los profesionales de la televisión, entrenadores, utilleros, fisios, no podremos disputarla", aseveró.

"TODOS TENEMOS QUE INTENTAR CEDER POR EL BIEN COMÚN"

El presidente de la ACB dio las gracias a los clubes por dejar "de lado esos intereses particulares que tiene cada uno por intentar buscar un bien común", lo que se pudo comprobar en la última asamblea donde prevaleció "el esfuerzo entre todos de salvar el baloncesto o intentarlo". "No va a ser fácil ni lo que resta del año, ni el año que viene. Cuanto más unidos estemos, mucho mejor", recalcó.

Finalmente, Martín no se olvidó del tema de los ascensos desde la LEB Oro, una vez que no habrá descensos desde la Liga Endesa. "Estamos en conversaciones tanto con Federación como con el CSD para buscar fórmulas que nos ayuden a todos", comentó.

En este sentido, opinó que "aquí no hay buenos y malos". "Ha aparecido el coronavirus que nos ha trastocado a todos, y todos tenemos que intentar ceder un poco para el bien común. Nosotros suspendimos la parte de liga regular porque consideramos que terminar cualquier cosa con 23 jornadas sería injusto y entraríamos en una situación en la que todos los equipos se verían perjudicados, no sólo los que están en descenso", indicó.

Además, subrayó que no es su competencia "lo que vaya a hacer la FEB respecto a un 'playoff' o competición de ascenso". "Existe un convenio en el que, con unas condiciones muy específicas, se dice los dos ascensos que podría haber", explicó.

"Yo creo que aquí, además de que existan convenios y razones de una parte y otra, debemos intentar dialogar y encontrar puntos de encuentro. No va a ser fácil para nadie, incluso si salvamos todo esto, después tendríamos la 2020-21, que es donde tenemos que ser todavía más claros y más fuertes, porque va a ser un año bastante duro para todos", sentenció.