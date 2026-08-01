El AS Monaco queda excluido de la Liga francesa por sus problemas económicos

Archivo - Aficionados del AS Monaco Basket. - Europa Press/Contacto/Michael Baucher - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Francesa de Baloncesto (FFBB), a través de su Cámara de Apelación, ha decidido rechazar la participación del AS Monaco Basket en la Betclic Élite para la campaña 2026-27 porque el club del Principado, vigente campeón de dicha Liga, no había ofrecido a tiempo las garantías financieras solicitadas.

"El club está estudiando actualmente la posibilidad de recurrir al Comité Nacional Olímpico y Deportivo Francés (CNOSF) a fin de impugnar esta decisión y obtener la autorización para participar en las competiciones de la LNB para la temporada 2026-27", aludió el Monaco a la Ligue Nationale de Basket, ente organizador de la Betclic Élite.

Luego la entidad monegasca expresó mediante una nota "su sincero agradecimiento a las instituciones del Principado de Mónaco, así como a todos aquellos que continúan de apoyar el proceso de reestructuración del club y sus esfuerzos para cumplir con la totalidad de los requisitos reglamentarios establecidos por la FFBB y la LNB".

"Se comunicarán más informaciones en el momento oportuno", concluyó esa nota del Monaco, club que durante meses mereodeó la bancarrota. En cambio, ahora parecía haber "un plan de adquisición propuesto por Helen Holdings, el fondo de inversión estadounidense liderado por el exjugador de la NBA Jamal Mashburn", según dijo este sábado el diario 'L'Équipe'.

"Ya contaba con la documentación final, incluyendo la garantía bancaria de 7 millones de euros, requisito indispensable para la aprobación del proyecto", subrayó 'L'Équipe', pero advirtiendo de que la FFBB "estaba bastante irritada por las declaraciones prematuramente positivas" del presidente de la Liga francesa, Philippe Ausseur.