Ayuso: "Todo el planeta pondrá los ojos en Madrid con el Eurobasket 2029"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (izq), y la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar, en la presentación del Eurobasket 2029. - FEB

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconoció que en su región lo quieren "todo" y se mostró feliz de poder albergar en el año 2029 el Eurobasket, lo que provocará que "todo el planeta" mire a la capital de España, por lo que la van a preparar "con ambición, con ilusión y con el gusto por hacer las cosas de manera excelente y generosa".

"En la Comunidad de Madrid nos gusta soñar a lo grande, volar alto y vivir la vida con generosidad. Cuando nos preguntan si vamos a por más, decimos que sí, es que lo queremos todo, en Madrid queremos vivir los mejores años de nuestras vidas y lo que queremos es que se recuerde esta etapa como el momento donde se quiere estar, 'the place to be'", aseguró Díaz Ayuso tras

La dirigente dio las gracias a su homóloga de la FEB, Elisa Aguilar, "por haber confiado" en la región y "por tener la confianza" de haberles transmitido "este sueño" que apuntala el deseo de ser "una región pujante al servicio de España y del deporte".

"Es de gran orgullo saber que el Eurobasket va a tener a Madrid como su sede principal en 2029, que vamos a ser la casa del mejor baloncesto europeo, aunque, evidentemente, todo el planeta pondrá los ojos en nosotros", prosiguió Díaz Ayuso, "muy contenta" de poder "remar juntos" con el Ayuntamiento de Madrid en este reto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no olvidó de que vivirán en este campeonato "una imagen nunca vista antes" con ese primer partido inaugural en el Santiago Bernabéu, "un lugar como pocos hay en el mundo". "Pocos escenarios hay como este para ofrecer un evento de esta magnitud, vamos a volver a ofrecer al mundo una imagen espectacular", celebró.

Díaz Ayuso valoró los "servicios públicos de primera" que hay en la región y que, a nivel económico, vaya a suponer "oportunidades de empleo y turismo" y "dar a conocer" los 179 municipios madrileños y su "patrimonio natural". "Dar a conocer nuestra vida de Madrid que tanto enamora", apuntó.

La dirigente recordó que el pasado Eurobasket tuvo "un impacto total de 284 millones de euros y una audiencia acumulada de 650 millones de espectadores en televisión y por 'streaming'". "La previsión para Madrid 2029 es todavía mucho mayor. Estimamos un seguimiento del torneo de más de 300 millones de personas y esto nos permite que todo el mundo vea lo que estamos viviendo en Madrid", remarcó.

Isabel Díaz Ayuso tampoco olvidó al gran cantidad de eventos deportivos que se celebran en la capital, con este Eurobasket reforzando que "España y Madrid siempre han tenido una bonita relación con el baloncesto, en un país cuya cantera brilla al máximo nivel" y con una "nueva generación que viene empujando con mucha fuerza en categorías inferiores". "Para nosotros es un encanto saber que de aquí al 29 muchos de estos jugadores van a asumir el protagonismo en la selección", confesó.

La mandataria regional, que habló igualmente de los "matices" que trae una cita de este relevancia de cara a fomentan "los valores del deporte y el ejercicio", advirtió que aunque parece que "queda lejos" el Eurobasket 2029, "no es así porque tres años pasan volando".

"Hoy comienza esa cuenta atrás para una de las citas más importantes del deporte europeo, que la vamos a preparar, como hacemos siempre, con ambición, con ilusión y con el gusto por hacer las cosas de manera excelente y generosa, pensando en el bien común. Millones de personas van a comprobar que esto es Madrid, que esto es España, una representación de nuestro gran país, hecha de pasión, de talento, de alianzas, de apertura y el mejor deporte", sentenció.