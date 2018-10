Baloncesto.- Dennis Rodman, acusado de agresión sexual en Las Vegas

Actualizado 25/11/2007 13:10:16 CET

LAS VEGAS (ESTADOS UNIDOS), 25 Nov. (EP/AP) -

El ex jugador de la NBA Dennis Rodman, poseedor de cinco anillos de campeón, ha sido acusado de agresión sexual por una ex gerente del Hard Rock Hotel de Las Vegas, que afirmó que la ex estrella de la NBA abusó de ella en marzo del 2006.

Según informa el diario 'Review-Journal' de Las Vegas, el documento legal acusa a Rodman de agresión, y al Hard Rock Hotel de negligencia por no proteger a la afectada de la conducta del controvertido ex jugador de baloncesto, ya que según explicó la supuesta víctima su encargado tomó represalias contra ella cuando se quejó por el comportamiento de Rodman.

El de Nueva Jersey, de 44 años, ya tiene antecedentes por demanda en Las Vegas y se atiene esta vez a un pago no especificado por daños, ya que la afectada, Sara Robinson, fue despedida por detallar las acciones de Rodman en otro incidente sucedido en el mismo bar el mes siguiente.