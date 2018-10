Baloncesto/Euroliga.- Obradovic: "El Barcelona debe estar orgulloso de su historia en la 'Final Four'"

Actualizado 02/05/2009 16:16:06 CET

Messina: "No existe la más mínima relación entre el resultado de mañana y mi futuro"

BERLÍN, 2 May. (del enviado especial de Europa Press, Gaspar Díez) -

El entrenador del Panathinaikos, Zeljko Obradovic, afirmó hoy que el Regal FC Barcelona debe sentirse "orgulloso" de su historia en la 'Final Four', a pesar de caer eliminado ayer contra el CSKA Moscú en las semifinales de la presente edición, que se disputa en el O2 World Arena de Berlín, porque, según él, "no todo el mundo puede decir que la ha jugado tantas veces".

"Para cualquier equipo disputar una 'Final Four' es una cosa muy grande. En unas semifinales y a un solo partido influyen muchas cosas. Pero el Barcelona debe estar orgulloso por haber estado 10 veces, pues no todo el mundo puede decir que la ha jugado tantas veces", dijo Obradovic en rueda de prensa la víspera de la final contra el verdugo de los blaugrana.

En este sentido, el técnico del CSKA, Ettore Messina, cuyo nombre estuvo en las quinielas para sustituir a Dusko Ivanovic al término del pasado curso, indicó que "desde fuera es muy difícil opinar". "No conozco la historia del Barcelona en las finales. No lo he seguido", apuntó el preparador transalpino, que sí destacó a su ex pupilo David Andersen.

"David jugó otro gran partido de su carrera. Pensé que, quizá, podría acusar la presión por querer demostrar algo, porque se marchó del equipo para buscar otra oportunidad, pero no fue así e hizo un gran encuentro", comentó sobre el pívot australiano, la mejor pieza anoche en el equipo de Xavi Pascual.

Respecto a su continuidad en el banquillo moscovita, Messina aseguró que "no existe la más mínima relación entre el resultado de mañana" y su "futuro", mientras que Obradovic añadió que tampoco piensa hacer las maletas para entrenar a un equipo de la NBA.

"Es algo que Ettore y yo hemos hablado antes. Estoy muy contento en Europa. Nunca se me ha ocurrido ir a la NBA. Llevo 10 años en el Panathinaikos y soy feliz", subrayó el ex entrenador del Joventut y Real Madrid, con los que logró el título de la máxima competición continental en dos años consecutivos, 1994 y 1995, y que acumula otros cuatro más (Partizán, 1992; y Panathinaikos, 2000, 2002 y 2007).

El entrenador más laureado de la Euroliga aseguró, no obstante, que aún encuentra estímulo en ampliar aún más su palmarés. "Soy un ser humano, reaccioné como pude. Nuestro último ataque fue el mejor y ellos tuvieron la oportunidad de ganar con un triple y no lo intentaron. Pero claro que lo siento. Si no tuviera motivación, si esto fuera pura rutina, me dedicaría a otro trabajo", señaló.

HÉCTOR CONTRA AQUILES

Ettore Messina confesó que su mujer le telefoneó anoche desde Moscú para felicitarle por la clasificación para la final, pero que le advirtió de la dificultad de ganar al CSKA. "Mi mujer sigue diciendo que soy un buen entrenador, pero que Zeljko es mejor. 'Tenemos un gran problema: Obradovic', me dijo. Ustedes conocen la historia de Héctor y Aquiles. Yo soy Héctor y él (Obradovic) es Aquiles", bromeó usando este símil de la mitología griega.

Siguiendo esta línea trató de restar trascendencia a la presencia, por cuarto año consecutivo, del CSKA en la final de la 'Final Four' de la Euroliga. "Siempre les digo a mis jugadores que no gasten energías en pensar en la trascendencia de un partido. Eso es un error, te agotas mentalmente. Hay que pensar en lo que está pasando en la pista y sólo así tienes opciones de ganar", dijo.