Baloncesto/NBA.- Los Grizzlies no pueden con los Mavericks y rompen su racha positiva

Actualizado 27/12/2009 0:34:24 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Memphis Grizzlies rompió su buena racha de tres victorias consecutivas en la NBA al caer por 106-101 en su visita al American Airlines de Dallas Mavericks, en un encuentro donde Marc Gasol mantuvo su tónica habitual.

Los 'Mavs' supieron reponerse del buen inicio de los visitantes y tomaron a partir del tercer cuarto una delantera en el electrónico, que ya no perdieron pese a los intentos de los de Lionel Hollins, que no supieron aprovechar sus opciones en los momentos decisivos, sobre todo a través de Rudy Gay y OJ Mayo, que no estuvieron acertados en las posesiones finales.

Además, los Grizzlies tampoco sacaron beneficio a los espectaculares primeros doce minutos que brindó Zach Randolph. El ala-pívot acabó el primer cuarto con 16 puntos y 6 rebotes, pero la defensa de los de Rick Carlisle se cerró entonces mejor sobre él y concluyó el choque en 27 y 14.

Por su parte, el pívot español Marc Gasol mantuvo su nivel de toda la temporada y volvió a sumar dobles figuras al firmar 13 puntos y 12 rebotes, siete de ellos ofensivos, en más de 33 minutos en pista.

En el bando de los Mavericks, que tuvieron que esmerarse en defensa, destacaron los nombres del ala-pívot alemán Dirk Nowitzki, autor de 20 puntos, y el de Jason Terry, con 23 desde el banquillo, aspecto éste en el que superaron a sus rivales (42 por 15 puntos).