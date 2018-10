Baloncesto.- Splitter, en su despedida: "He intentado devolver todo el cariño que he recibido"

Actualizado 06/12/2011 23:22:07 CET

VALENCIA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot hispano-brasileño Tiago Splitter ha afirmado que ha intentado "devolver todo el cariño" que ha recibido, en su último encuentro con el Valencia Basket en la Fonteta frente al Lukoil Academic en la Eurocup (83-59) antes de regresar a la NBA, tras el anuncio del final del 'lock-out'.

Splitter, quien recibió un emotivo homenaje antes del inicio del partido, quiso "agradecer el cariño a toda la gente del club, a los jugadores y a los entrenadores.

"He intentado devolverlo. Ahora vuelvo a San Antonio con un muy buen sabor de boca. Me he sentido muy bien. Hemos podido ganar bastantes partidos en una situación en que el equipo tiene muchas bajas. Menos en el partido del Madrid, hemos sido muy competitivos en todos", comentó.

Por último, Tiago no dudó en afirmar que a este equipo le espera una buena temporada por delante. "Yo creo que si tiene el equipo completo con todos los jugadores va a luchar y va a estar en 'play-off' con los grandes, dijo el jugador de los Spurs, que se lleva "bastantes camisetas" de Valencia Basket con su nombre. "Mucha gente como mi padre, hermano o amigos me la han pedido de regalo", apuntó.