El Barça asalta al Hapoel en Sofía guiado por un colosal Brizuela

Justin Minaya y Vasilije Micic en el Hapoel IBI Tel Aviv - Barça de la jornada 10 de la Euroliga 2026/27 - FCB

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha logrado una trabajada victoria (90-93) este jueves frente al Hapoel IBI Tel Aviv en el Arena 8888 Sofia en la décima jornada de la Fase Regular de la Euroliga, para lograr la cuarta victoria seguida en la competición y ponerse con un triunfo más que los israelíes, que tenían un 2-0 ante los 'culers' que pasa a ser un 2-1 en su cara a cara con este asalto liderado por un gran Darío Brizuela.

Con este brillante triunfo a domicilio, en tierras búlgaras, el Barça de Aleksander Sekulic se pone 7-3 en la tabla y supera a Hapoel (6-4) gracias al gran partido, en una tremenda segunda parte, de un Darío Brizuela que se marchó a los 22 puntos, secundado por la anotación de Justin Robinson (20) y el dominio reboteador de Josh Nebo (12 puntos y 10 rebotes, dobles figuras) para amarrar la victoria en un ajustado desenlace.

Fue una primera parte igualada, con un Hapoel Tel Aviv que fue ligeramente superior por tener un punto físico más que un Barça que fue de menos a más, y que tuvo en Justin Robinson al faro con 5 puntos consecutivos, con una rápida bandeja y un triple clave, que permitió al equipo irse con el 46-46 al descanso.

El conjunto dirigido por Dimitris Itoudis arrancó esa primera parte con más acierto y alcanzó una máxima ventaja de diez puntos (16-6) tras endosar un parcial de 7-0 del 9-6 al 16-6. La reacción barcelonista llegó con un parcial de 0-6 del 21-13 al 21-19, apretando el marcador hasta ponerse por delante con una máxima diferencia de dos puntos (30-32), antes de marcharse a vestuarios con tablas y esa sensación de ir a remolque pero bien enganchados al rival.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro dio un vuelco decisivo. Del 58-49 (con tiro libre de Dan Oturu) al 60-59 con un triple de Stanley Umude, y el Barça pasó de un +9 del Hapoel a ponerse a tiro de liderazgo, y eso llegó con el 60-62 gracias al triple de Darío Brizuela. La 'Mamba Vasca', el mejor del inicio de la segunda parte, empezaba a tirar de fondo de armario para, con canastas de todo tipo, ir labrando el triunfo 'culer'.

La contundencia catalana continuó en este tercer cuarto (18-27). Olivier Nkamhoua provocó y aprovechó un 2+1 para poner el 60-69. La respuesta local llegó con puntos de Antonio Blakeney (64-71) tras una canasta de Tyrese Martin (62-71). Falló un triple Darío Brizuela, que perdió su buena racha anotadora, pero en la última posesión Barça en el cuarto: Justin Robinson marcó jugada, se la dio a Josh Nebo que la metió en el aro a dos manos (64-73).

El arranque del periodo definitivo mantuvo la inercia blaugrana con el 66-80, con canasta de Josh Nebo, alcanzando el Barça una máxima de +14. Brizuela extendió la renta a 70-82, respondiendo el Hapoel con un triple Antonio Blakeney y buenos minutos de Elijah Bryant y Vasilije Micic para apretar el marcador (78-85).

La réplica inmediata corrió a cargo de Brizuela, contestada de inmediato por 80-87 Bryant. Con 2 minutos por jugarse, el Barça tenía todo de cara y jugaba con calma, y cuando falló un triple Kevin Punter pero apareció volando Tosan Evbuomwan para, cogiendo su tercer rebote ofensivo, machacarla a dos manos para poner ese 80-89 a 1:33 del final. Un ejemplo de la impronta física de este Barça, aunque un poco oasis.

Solicitó un tiempo muerto Dimitris Itoudis, que le funcionó muy bien al técnico griego; porque Micic anotó desde la personal (82-89) y llegó el Triple Zach Leday --desaparecido en combate hasta este tramo final-- para situar un peligroso 85-89. Justin Robinson, providencial, anotó para el 85-91 a 39 segundos, pero de nuevo apareció un triple de Micic para el 88-91, a 32 segundos y sin defensa 'culer'.

El Barça podía haber hecho más en esa jugada, pero no estaba dispuesto a dar por perdido un partido ganado en esa gran segunda parte. Pese a que la perdió de nuevo Justin Robinson ante el enorme Micic, y luego Bryant forzó la quinta personal de Robinson una 'bombita' de Darío Brizuela tras recorrer la cancha contraria puso el definitivo 90-93, que ya no pudo mover con su triple final Micic. Así que Brizuela selló un brillante cuarto triunfo consecutivo del Barça en esta Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: HAPOEL IBI TEL AVIV, 90 - BARÇA, 93 (46-46, al descanso).

--EQUIPOS.

HAPOEL IBI TEL AVIV: Micic (24), Bryant (25), Coffey (4), Leday (5) y Oturu (11) --quinteto inicial--; Toppin (-), German (2), Blakeney (7), Wainright (6), Odiase (4) y Caboclo (2).

BARÇA: Robinson (20), Umude (3), Martin (11), Parra (-) y Nebo (12) --quinteto inicial--; Punter (9), Brizuela (22), Ubal (-), Nkamhoua (5), Evbuomwan (8), Balcerowski (-) y Minaya (3).

--PARCIALES: 21-19, 25-27, 18-27 y 26-20.

--ÁRBITROS: Hordov, Vilius y Kardum. Eliminaron a Parra y Robinson en el Barça.

--PABELLÓN: Arena 8888 Sofia, Sofía (Bulgaria).