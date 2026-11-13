Panathinaikos - Barça - FCB

El Barça asalta el OAKA con un Robinson estelar

Los de Sekulic siguen en racha contra el Panathinaikos y empatan en lo alto de la Euroliga

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça tumbó (74-76) al Panathinaikos este viernes en la jornada 11 de la Euroliga para igualar en lo alto de la tabla a los griegos con ocho victorias tras un último cuarto brillante en el Telekom Center Athens, remontando 13 puntos de la mano de un enchufado Justin Robinson (24 puntos).

El equipo de Aleksander Sekulic se vio asfixiado por la dura defensa del líder, con cinco jugadores en cinco puntos como mejor marca anotadora al descanso (33-32). Las bajas de Kevin Punter y Tosan Evbuomwan, y los muchos recursos del conjunto local se hicieron notar, más aún en la reanudación, sin encontrar esta vez los culés la aportación de Joel Parra o Darío Brizuela.

El Panathinaikos abrió brecha en el tercer cuarto y el 62-49 en el inicio del último se antojaba insalvable para los visitantes, en un partido de tan baja anotación. Sin embargo, un Barça que lleva un mes impoluto de victorias, se aferró al parqué del OAKA y silenció al potente equipo griego que dirige el Zeljko Obradovic.

Robinson asumió una vez más el protagonismo de los minutos calientes, también Tyrese Martin (15 puntos), y el Barça se llevó una victoria de prestigio, que aumenta el crédito del nuevo proyecto blaugrana, para subirse al tren de cuatro equipos empatados en ocho triunfos en cabeza. En los locales, Kendrick Nunn, quien terminó en 19 puntos, fue el más dañino de inicio.

La rotación de Obradovic parecía indescifrable, pero la defensa local complicó a un Barça con poca precisión. Brancou Badio y Dinos Mitoglou, que se habían quedado fuera pronto, iniciaron el despegue de los de verde tras el descanso (42-32). El Barça remó sin triples en ese tercer cuarto pero tuvo fe para pelear en el momento más crítico. Olek Balcerowski y un triplazo de Robinson cambiaron el panorama, favorable además para los catalanes por el bonus.

Martin metió otro triple espectacular y, tras un tapón increíble de Josh Nebo a Guerschon Yabusele, Robinson puso el 66-66 a dos minutos del final. El equipo de Sekulic se convirtió en una roca y, pese a un triple de Sylvain Francisco y un par de acciones de Nigel Hayes, un Robinson estelar convirtió otros dos lanzamientos para dejar sin palabras a cualquiera. El shock pudo incluso con Panathinaikos, incapaz de aprovechar la última posesión.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 74 - BARÇA, 76. (33-32, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS AKTOR ATHENS: Francisco (17), Badio (-), Bonga (4), Hernangómez (8) y Mitoglou (2) --quinteto inicial--; Lessort (5), Moraitis, Sloukas (1), Grant (3), Yabusele (6), Nunn (19), Hayes-Davis (9).

FC BARCELONA: Robinson (24), Umude (9), Parra (5), Martin (13) y Nebo (5) --quinteto inicial--; Gibson (-), Brizuela (4), Nkamhoua (7), Balcerowski (7), Minaya (2).

--PARCIALES: 17-17, 16-15, 24-11, 17-33.

--ÁRBITROS: Difallah, Javor y Jovcic. Eliminado Parra por faltas.

--PABELLÓN: Telekom Center Athens.