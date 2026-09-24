Darío Brizuela celebra un triple durante el Barça-Efes de la Euroliga 26-27 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

El Barça estrena con sonrisa su andadura europea

El equipo blaugrana se sobrepone a un flojo inicio y bate 89-82 en la Euroliga al ambicioso Efes de Pablo Laso

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Barça arrancó bien su andadura en la Fase Regular de la Euroliga 2026-2027 después de imponerse este jueves en el Palau Blaugrana por 89-82 al Anadolu Efes Istanbul turco del español Pablo Laso tras un encuentro disputado donde gestionó mejor los minutos decisivos.

El equipo catalán necesitaba una victoria de nivel para afianzar el nuevo proyecto con muchas caras nuevas y la dirección de Aleksander Sekulic y lo logró, impulsado por Darío Brizuela (20 puntos) y el siempre eficiente Kevin Punter (18), después de sobreponerse a un mal comienzo y ser mejor en el tramo final que un rival que quiere apostar fuerte este año por la máxima competición continental pero sin acierto en el cuarto final.

El inicio del Barça no fue el deseado, agravado porque el del Efes fue de los que le gustan a Pablo Laso. Muchísimo acierto ofensivo y seis puntos seguidos, un '2+1' y un triple de su estrella, Dario Saric, para firmar un duro parcial de 0-15 en un visto y no visto para poner un preocupante 4-19.

Aleksander Sekulic llamó al orden a los suyos, a los que les costaba anotar, con un Punter muy bien vigilado y maniatado, pero que desde la defensa fueron encontrando un mejor ritmo. El equipo turco no pudo dar continuidad a su inicio y se quedó más de tres minutos sin anotar, pero con un '2+1' de Mike James alargó su renta por encima de los diez de nuevo.

Un triple sobre la bocina del final del primer cuarto de Justin Robinson lanzó un parcial de 7-0 al inicio del segundo, con Punter empezando a ver aro. El Efes, con buenos minutos del español Santi Yusta, supo responder para volver a irse en el electrónico de forma amenazante (24-36).

Entonces, emergió la figura de Brizuela para contener a los visitantes. El escolta guipuzcoano, con apoyo de Gibson, se entonó y 'enchufó' tres triples para, con 13 puntos, 11 casi seguidos, confirmar la reacción de un Barça que se ponía por fin por delante justo con la llegada del descanso al Palau Blaugrana (45-44) tras un gran segundo cuarto con 29 puntos.

EFES NO ENCUENTRA ACIERTO EN EL MOMENTO DECISIVO

Las buenas noticias para los locales continuaron tras el paso por los vestuarios y los triples de Punter y Minaya le dieron aire (51-46) ante un Efes algo precipitado y que contagió su desacierto a los de Sekulic para que el marcador se mantuviese igualado (55-55).

El encuentro entró en un momento con más errores que aciertos, el conjunto de Estambul, con la energía de Kai Jones se movió algo mejor para afrontar los últimos diez minutos escuetamente por delante (63-67) frente a un Barça que necesitaba recuperar principalmente su acierto desde el triple.

Los de Pablo Laso, también sin demasiado tino en el tiro de tres, se esmeraron en mantener su pequeña renta en el electrónico, pero el Barça tampoco dio su brazo a torcer en un duelo que seguía enredado y donde una penetración de Brizuela devolvió la delantera a los suyos para la recta final (74-73).

Ahí, una serie de errores blaugranas le dieron aire a su rival (74-77), que no encontraba a Saric 79-77 y al que un triple de Strazel puso por delante por última vez (79-80) con la última canasta en juego en los últimos dos minutos de los visitantes, que se quedaron en 15 puntos en el cuarto final.

El Barça fue mejor en un tramo donde Mike James, que estaba siendo el mejor de los suyos (22 puntos) no estuvo acertado, dejándose un tiro libre y con dos pérdidas, y la primera victoria europea se quedó en el Palau finiquitada por un triple de Robinson.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 89 - ANADOLU EFES, 82 (45-44, al descanso)

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson (10), Punter (18), Umude (7), Parra (5) y Balcerowski (8) --quinteto inicial--; Gibson (10), Martin (3), Brizuela (20), Nkamhoua (2) y Minaya (3).

ANADOLU EFES ISTANBUL: James (22), Strazel (12), Malcolm (5), Saric (17) y Fernando (6) --quinteto inicial-- Loyd (2), Yusta (4), Russell (3), Dozier (3), Jones (2) y Osmani (6).

--PARCIALES: 16-25, 29-19, 18-23 y 23-15.

--ÁRBITROS: Pukl, Boubert y Tiganis. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.