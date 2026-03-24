El Barça mantiene vivo el sueño ante el Efes de Laso

Tornike Shengelia (FC Barcelona) y Roland Smits (Anadolu Efes) luchan por el balón durante el partido de la jornada 33 de la Euroliga en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça ha ganado este martes al Anadolu Efes Istanbul (78-71) en el Palau Blaugrana, en la jornada 33 de la Fase Regular de la Euroliga, para sumar su segunda victoria consecutiva en la competición y seguir soñando con alcanzar los 'Play-offs', en un duelo en el que los blaugranas resistieron la reacción final del conjunto turco, ya sin opciones pese a vender cara su piel en Barcelona.

El equipo blaugrana, que alcanza las 19 victorias, se asegura como mínimo mantenerse en el 'Play-in' esta jornada, aunque los triunfos de sus rivales directos no ayudaron demasiado en la pelea por escalar posiciones a falta de cinco jornadas para el final de la Fase Regular. Mientras, el Efes que dirige el técnico español Pablo Laso sigue hundido, tras perder cualquier aspiración europea previamente, pese a competir hasta el último minuto.

Will Clyburn fue el máximo anotador del Barça y también del partido con 21 puntos, decisivo además desde la línea de tiro libre en los instantes finales para asegurar el triunfo blaugrana. Junto a él brilló Tornike Shengelia, protagonista de un espectacular duelo con Ercan Osmani (18), en el que el ala-pívot georgiano volvió a demostrar su peso en el juego azulgrana con 14 puntos, liderazgo ofensivo en la primera mitad y varias acciones de carácter -incluido un 2+1 clave antes del descanso- para sostener a su equipo cuando más lo necesitaba.

El conjunto catalán firmó una primera mitad muy sólida, apoyado en el acierto ofensivo de jugadores como Tornike Shengelia, Kevin Punter o Darío Brizuela, que permitieron al equipo de Xavi Pascual abrir una brecha importante antes del descanso (42-30).

Tras un arranque de baja anotación, el Barça empezó a encontrar ritmo a partir del acierto exterior. Un triple de Shengelia y otro de Punter impulsaron a los locales, que cerraron el primer cuarto con ventaja (19-15) tras un parcial de 7-0 que les permitió tomar aire frente a un Efes errático desde el perímetro, con los primeros cinco triples fallados.

El dominio blaugrana se consolidó en el segundo cuarto. El Barça movió bien el balón, castigó la pintura y encontró triples importantes para abrir brecha en el marcador. Un 2+1 de Punter y otro de Willy Hernangómez dieron continuidad al empuje local, mientras que un triple de Tomas Satoransky, asistido por Shengelia, elevó la ventaja hasta los diez puntos.

El Efes intentó mantenerse con el talento de PJ Dozier --que fue de más a menos y acabó eliminado-- o la veteranía de Rodrigue Beaubois, pero el Barça respondió con otro zarpazo antes del descanso. Un triple de Will Clyburn y una acción de Shengelia ampliaron la renta hasta los catorce puntos y dejaron el 42-30 al intermedio.

Sin embargo, el partido cambió tras el paso por vestuarios. El Efes subió su intensidad defensiva y encontró en Ercan Osmani a su principal argumento ofensivo. El ala-pívot turco lideró un gran tercer cuarto visitante con puntos desde todas las posiciones que redujo progresivamente la diferencia.

Los visitantes firmaron un parcial favorable que llegó a ser de 2-10 y cerraron el tercer periodo con una canasta de Isaia Cordinier desde el tiro libre que dejó el partido abierto (57-54) tras un parcial de 15-24 en el cuarto.

Con todo por decidir en los últimos diez minutos, el Barça supo reaccionar. Un triple de Satoransky dio aire a los locales y Clyburn apareció en momentos clave, primero con un triple y después desde el tiro libre para sostener a los suyos.

El Efes no se rindió y siguió apretando con los puntos de Kai Jones, Cordinier y Weiler-Babb, que llegaron a colocar el 74-71 a falta de menos de un minuto. Pero el Barça mantuvo la calma en los instantes decisivos, aseguró rebotes importantes y cerró el partido desde la línea de personal con Clyburn y Satoransky para sellar un triunfo vital.

Con esta victoria, el conjunto blaugrana se aferra a la lucha por los 'Play-offs' directo y, como mínimo, se garantiza seguir en la pelea del 'Play-in', mientras que el Anadolu Efes dice adiós definitivamente a cualquier opción europea esta temporada sumando su tercera derrota consecutiva en el Palau Blaugrana, donde no estuvo nada bien su jugador Rolands Smits, 'exculer'.

--FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 78 - ANADOLU EFES ISTANBUL, 71 (42-30, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (8), Punter (9), Clyburn (21), Shengelia (14) y Vesely (10) --quinteto inicial--; Brizuela (9), Cale (2), Hernangómez (4), Marcos (-) y Parra (1).

ANADOLU EFES ISTANBUL: Loyd (2), Weiler-Babb (13), Dozier (13), Smits (4) y Osmani (18) --quinteto inicial--; Beaubois (3), Hazer (6), Lee (3), Cordinier (5), Swider (-) y Jones (4).

--PARCIALES: 19-15, 23-15, 15-24 y 21-17.

--ÁRBITROS: Pukl, Hordov y Silva. Eliminaron a Dozier en el Anadolu Efes.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana, 4.861 espectadores.