El Barça se muestra vivo ganando al Baskonia

Baskonia - Barça - FCB

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça se llevó (92-95) un intenso duelo ante el Kosner Baskonia este domingo en la jornada 28 de la Liga Endesa para reivindicar su lucha después de ser eliminado en la Euroliga, mientras que el Recoletas Salud San Pablo Burgos y el Coviran Granada sumaron sendas victorias en el objetivo de la permanencia.

El equipo de Xavi Pascual estropeó la fiesta del izado de la Copa del Rey 2026 en el Fernando Buesa Arena. El Barça mostró una coral versión, con la baja de Tomas Satoransky, y sacó orgullo y buen baloncesto para levantarse de la derrota en Mónaco.

El cuadro azulgrana, fuera de los 'playoffs' continentales por primera vez desde 2018, se llevó un duelo directo para colocarse cuarto en la Liga, con 19 triunfos como los vascos. Tornike Shengelia (20 puntos y 26 de valoración) y Will Clyburn volvieron a ser los mejores de los catalanes, con buena respuesta también de Kevin Punter, mientras que Kobi Simmons (27 de valoración) y Mamadi Diakité (24) lideraron a los locales.

Por otro lado, el Río Breogán sumó un triunfo (93-86) que le mantiene en las quinielas por los 'playoffs', aunque complicadas, ante un Asisa Joventud que se queda séptimo. Pese a su dominio en el rebote, la 'Penya' tuvo un día muy errático y el conjunto gallego repartió el acierto con Dominik Mavra como máximo anotador (18) para mantener la motivación por la temporada en el Pazo de Lugo.

La jornada fue caliente por la zona baja. El Burgos superó (94-101) al BAXI Manresa y sumó la octava, una por encima del descenso. Raul Neto (26 puntos y 31 de valoración) y un acertado Gonzalo Corbalán (25) tomaron el Nou Congost. Mientras, el colista Granada sumó el quinto triunfo para mantenerse con vida, en un 89-86 en el Palacio nazarí sobre el MoraBanc Andorra.

El equipo andorrano no pudo escapar, para buena noticia del Brugos y del Dreamland Gran Canaria, y siguió marcando el descenso, pese a su intento de reacción en el tercer cuarto. Luka Bozic (29 de valoración) y Lluís Costa (25) fueron decisivos para dejar con vida al equipo nazarí en su Palacio.