El Barça quiere catapultarse en el 'Play-in' en el Palau

Jared Butler del Estrella Roja y Tornike Shengelia del Barça en acción durante el partido de la jornada 34 de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes al Estrella Roja de Belgrado en el Palau Blaugrana (20.45 horas) en el primer asalto del 'Play-in' de la Euroliga, un duelo a partido único en el que el perdedor quedará eliminado y, el ganador, se irá a un segundo duelo a domicilio para intentar meterse en los 'Play-offs', de ahí que el Barça se agarre al efecto Palau para alargar su sueño continental.

Es un todo o nada, con la afición 'culer' presente e intentando invocar la magia del Palau. Durante muchas de las 38 jornadas de la Fase Regular estuvo el Barça entre los seis primeros, con acceso directo a los 'Play-offs', pero la tardía mala racha de cuatro derrotas seguidos propició que la victoria contra el Bayern de Múnich del pasado viernes tan solo sirviera para confirmar este 'Play-in' previo.

Las cuentas son fáciles; ganar o despedirse. Y, en caso de victoria, el Barça jugaría el viernes contra el ganador del duelo entre AS Monaco y Panathinaikos, siempre a domicilio. Y, de ganar ese hipotético duelo, irían entonces a los 'Play-offs' como octavo y último clasificado para jugar, al mejor de cinco, esos cuartos de final contra el líder de la Fase Regular, los griegos del Olympiacos.

Para ello deberán superar previamente al Estrella Roja. No será fácil, pero el 95-69 logrado ante el Bayern del próximamente jubilado Svetislav Pesic marcó el buen camino. No llega los 'culers' con la moral demasiado alta, tras caer el fin de semana en la Liga Endesa ante el Hyopos Lleida (90-80), pero es que el gran foco estaba sin duda puesto en este duelo de la Euroliga.

"Sí, sin duda, el Palau nunca falla y, aunque sea martes y un poco más tarde de lo habitual, estoy convencido. Necesitamos un Palau lleno, a tope, con mucha positividad al lado del equipo", señaló el técnico blaugrana, Xavi Pascual, en declaraciones facilitadas por el club en la previa de este choque.

Para Pascual este duelo es un puente hacia el objetivo real; los 'Play-offs'. "Hemos estado toda la temporada luchando por los 'Play-offs', no lo hemos conseguido directamente, pero hemos alcanzado el 'Play-in', con el primer partido con factor pista. Es un partido contra un rival con el que hemos jugado dos veces y al que hemos ganado las dos veces, pero nos ha costado mucho; la última vez aquí en el Palau fue en la prórroga", recordó.

Esta temporada el balance del Barça ante el Estrella Roja es inmaculado; 2-0. Pero, sin duda, es un recuerdo engañoso porque pese a que el resultado en Belgrado fue de 79-89, fue un partido complicado. Y más lo fue todavía el del triunfo en el Palau del pasado 27 de marzo, por un escueto 92-88.

De hecho, esa victoria necesitó de la prórroga después de cada equipo se llevara dos cuartos y se llegara al minuto 40 en tablas. Y en la prórroga (17-13) emergió el mejor Barça, a un nivel que ahora será necesario poner en liza para doblegar por tercera vez al equipo serbio, entrenado por Sasa Obradovic. Equipo que viene de perder por 103-82 en la pista del Real Madrid en el cierre de la Fase Regular.

Jordan Nwora, Chima Moneke o Codi Miller-Mcintyre son algunos de los peligros de un Estrella Roja muy físico, capaz de rotar sin perder fortaleza y que ha anotado más que el Barça en lo que va de Euroliga. Y el Barça, con una plantilla más corta y muchos jugadores tocados, deberá igualar esa intensidad, de inicio a fin, si quiere tener opciones de seguir vivo en este 'Play-in' y, con ello, en la Euroliga.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Punter, Clyburn, Parra, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Marcos, Cale, Norris, Brizuela, Satoransky y Fall.

ESTRELLA ROJA: Miller-Mcintyre, Carter, Nwora, Moneke y Bolomboy --posible quinteto inicial--; Miljenovic, Butler, Kalinic, Dobric, Rivero, Izundu y Ojeleye.

--ÁRBITROS: Lottermoser, Difallah y Vilius.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.45/Movistar+.