El Barça quiere rematar a un UCAM Murcia contra las cuerdas

Archivo - Jonah Radebaugh, del UCAM Murcia, y Tomas Satoransky, del FC Barcelona, durante un partido de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este jueves (19.00 horas) al UCAM Murcia en el Palau Blaugrana, en el segundo partido de los cuartos de final del 'Playoff' de la Liga Endesa, con la oportunidad de sellar su clasificación para semifinales después de haber arrebatado el factor cancha a los murcianos con un contundente triunfo (68-91) en el primer asalto de la serie.

El conjunto dirigido por Xavi Pascual dio un golpe de autoridad en el Palacio de los Deportes de Murcia, donde frenó a uno de los equipos más sólidos de la Liga Regular y se tomó la revancha de las dos derrotas ligueras sufridas este curso ante los de Sito Alonso.

Ahora, una victoria en el Palau permitiría a los blaugranas cerrar la eliminatoria por la vía rápida y seguir vivos en la lucha por el título. Además, el Barça llega reforzado tras una de sus actuaciones más convincentes de las últimas semanas.

Darío Brizuela lideró la exhibición ofensiva de los 'culers' en Murcia con 18 puntos, bien secundado por Will Clyburn, Jan Vesely y un equipo que dominó el encuentro desde el segundo cuarto gracias a su intensidad defensiva y a su acierto exterior.

Por su parte, el UCAM Murcia está obligado a reaccionar para evitar una eliminación prematura después de una notable Liga Regular en la que finalizó cuarto y por delante precisamente del conjunto catalán. Los universitarios, que habían ganado los dos enfrentamientos ligueros ante el Barça, apenas pudieron imponer su físico ni encontrar continuidad ofensiva en el estreno de la serie.

El precedente más reciente tampoco invita al optimismo murciano. Aunque el UCAM conquistó la pista blaugrana esta temporada (78-81), el Barça ya logró superar al equipo de Sito Alonso en los cuartos de final de la Copa del Rey disputados en Valencia (91-85), en un duelo muy equilibrado que resolvió Kevin Punter en los minutos decisivos.

Además, la historia favorece claramente a los blaugranas, que dominan los enfrentamientos entre ambos equipos en la Liga Endesa con 42 victorias por solo 10 derrotas. Sin embargo, el conjunto murciano ya ha demostrado este curso que puede competir de tú a tú ante el Barça y tratará de alargar la eliminatoria hasta el tercer y definitivo encuentro, previsto para el sábado de nuevo en Murcia. Pero, para ello, necesita que DeJulius, integrante del mejor quinteto de la temporada, dé muestras de su valor en pista.

En juego estará el primer billete para las semifinales de la competición. El Barça quiere aprovechar el impulso adquirido en el estreno para cerrar el trabajo ante su afición, mientras que el UCAM Murcia afronta una auténtica final con la obligación de ganar para mantener vivo el sueño de alcanzar la penúltima ronda por segundo año consecutivo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Cale, Vesely, Brizuela, Satoransky, Hernangómez y Parra.

UCAM MURCIA: DeJulius, Radebaugh, Raieste, Nakic y Cacok --posible quinteto inicial--; Forrest, Sant-Roos, Falk, Cate, Diagné, Martin y Hands.

--ÁRBITROS: Calatrava, Serrano y Baena.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 19.00/Movistar+, DAZN y 3Cat.