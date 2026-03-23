El Barça recibe al Anadolu herido por el Clásico

Archivo - Willy Hernangomez en un partido de Euroliga con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este martes al Anadolu Efes Istanbul (20.30 horas) en el Palau Blaugrana, en la jornada 33 de la Fase Regular de la Euroliga, con la necesidad de superar el duro golpe encajado el domingo en el Clásico de la Liga Endesa y reencontrar las buenas sensaciones que tuvo en la última jornada de la competición contintental contra el Valencia Basket, frente a un Anadolu Efes que ya sabe que no estará siquiera en la lucha por el 'Play-in'.

No se juega nada el Anadolu de Pablo Laso, pese a tener una plantilla con poder y calidad como para estar mucho más arriba en la tabla y no en la tercera plaza por la cola que ocupan ahora mismo. Eso sí, ganar en el Palau siempre da prestigio y saben los jugadores de Laso que los blaugranas tampoco pasan por su mejor momento, agarrándose a esa décima plaza que es la última que da acceso a esa lucha previa a los 'Play-offs'.

Sin duda, la crucial victoria en el Roig Arena contra el Valencia Basket (62-66) de los de Xavi Pascual, que llevaban seis derrotas en los últimos siete partidos europeos, sirvió a los 'culers' para quitarse la pesada mochila y soltar lastre en casa de un Valencia apartado de su habitual ritmo y sin acierto. Tampoco lo tuvo el Barça, pero un rebote y un robo de Parra en los últimos segundos dieron el 18º triunfo a los catalanes, vital para no caer del 'Top 10'.

Pero esa alegría, ese aire fresco, no tuvo continuidad en el Clásico de la Liga Endesa, del domingo, porque el Real Madrid superó con autoridad (76-95) al Barça en un duelo de claro color blanco que sirvió al Palau Blaugrana para corroborar las dudas y fragilidad de su equipo de cara al tramo decisivo de la temporada. Y, además, las lesiones no ayudan y tampoco el alto ritmo de carga de partidos en un calendario frenético.

De ahí que al Barça le urja ganar al Anadolu, porque el ritmo no para y en las últimas semanas, pese al último triunfo, han ido perdiendo posiciones y han quedado fuera de la lucha por el liderato y del acceso directo a los 'Play-offs'. Aunque con seis jornadas por delante, ese último escenario es todavía bien posible y más si se hacen fuertes en el Palau. En las últimas visitas del Anadolu al Palau, el Barça ha podido ganar. Pero el balance entre ambos clubes es de 17-16 para el Barça, con 3-2 en los últimos cinco cara a cara. Igualdad absoluta.

En cuanto a las bajas, el Barça no ha facilitado todavía parte médico oficial para este duelo, aunque mantiene ausencias importantes. El argentino Nicolás Laprovittola seguirá fuera lo que resta de temporada de EuroLeague por su lesión en el aductor, mientras que el base Juan Núñez continúa de baja por un problema de rodilla y se espera que no vuelva hasta abril. Por su parte, el georgiano Tornike Shengelia, baja en las dos últimas jornadas europeas por molestias en el gemelo, reapareció este fin de semana en la Liga ACB y estará disponible.

En el Anadolu Efes están descartados el base Shane Larkin, todavía recuperándose de una operación en la ingle, el pívot Georgios Papagiannis, baja de larga duración por una rotura del ligamento cruzado, y el interior Brice Dessert. En cambio, el pívot Vincent Poirier y el escolta Rodrigue Beaubois están disponibles para el duelo en el Palau.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky, Punter, Clyburn, Parra y Vesely --posible quinteto inicial--; Brizuela, Cale, Norris, Hernangómez, Fall, Marcos y Shengelia.

ANADOLU EFES ISTANBUL: Loyd, Weiler-Babb, Dozier, Smits y Osmani --posible quinteto inicial--; Hazer, Lee, Cordinier, Swider, Mutaf, Yilmaz y Jones.

--ÁRBITROS: Pukl, Hordov y Silva.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.