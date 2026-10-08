El Barça recupera efectivos para anular al Zalgiris

Archivo - Joel Parra en un partido del Barça contra Zalgiris en el Palau Blaugrana - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Barça recibe este viernes al Zalgiris Kaunas en el Palau Blaugrana (20.30), en la cuarta jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo en el que los blaugranas recuperan efectivos para intentar prolongar su buen momento, en una ansiada vuelta a casa, y ante un Zalgiris Kaunas que suele poner trampas a los 'culers' y que en este inicio de curso ya han ganado lejos de casa en su salida a Belgrado.

Tras dos desplazamientos consecutivos continentales, el nuevo proyecto liderado por Aleksander Sekulic regresa al feudo barcelonista asentado en la zona alta con un balance de 2-1. Y la contundente victoria de la pasada semana en la cancha del Besiktas (82-95) sirvió para certificar la solidez europea del bloque catalán, que reaccionó con firmeza al tropiezo previo en Dubái.

Pese al traspié liguero sufrido el pasado fin de semana ante el UCAM Murcia (100-94), el cuadro 'culer' ha mostrado una notable fluidez anotadora impulsada por Kevin Punter, quien ha comenzado la competición continental en un estado de forma arrollador tras promediar 20 puntos y 23 de valoración por encuentro.

Para afianzar ese rendimiento, el técnico esloveno cuenta con la baza de recuperar el fondo de armario. Tanto el pívot Josh Nebo como el alero Tosan Evbuomwan se han reincorporado a la dinámica del grupo tras superar sus respectivas dolencias en el gemelo y el hombro, por lo que apurarán sus opciones de reaparecer.

La vuelta de Nebo añadiría contundencia interior frente al equipo con el que debutó en la Euroliga, apoyando el trabajo de Olek Balcerowski y Olivier Nkamhoua en la pintura. En el capítulo de bajas, Justin Minaya se une a Yoan Makoundou tras sufrir una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha que le mantendrá alejado de las canchas.

Por su parte, el Zalgiris Kaunas acude al Palau como un rival incómodo y peligroso. El conjunto lituano está dirigido por Tomas Masiulis, un viejo conocido de la afición blaugrana tras ejercercer como técnico ayudante en el banquillo del Palau entre 2020 y 2023. La escuadra de Kaunas presume de una temible pareja interior formada por Azuolas Tubelis --líder en rebotes del torneo con 8,7 capturas y 23,3 de valoración por choque-- y Jonas Valanciunas, máximo taponador de la competición con 2,3 tapones por partido.

En el perímetro, Carsen Edwards y Sterling Brown sostienen una batería exterior con mucho acierto lejano, si bien los visitantes afrontan el duelo mermados en la dirección por la baja por lesión de Nigel Williams-Goss y la ausencia de Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, mientras que Saben Lee apura plazos para estar disponible.

El historial entre ambas entidades refleja una rivalidad repleta de antecedentes, con 42 enfrentamientos en la máxima competición europea en este siglo. Aunque el balance global sonríe holgadamente al Barça con 31 triunfos en los primeros 38 precedentes, el Zalgiris ha tomado la medida a los blaugranas en épocas recientes al imponerse en tres de los últimos cuatro duelos directos, incluyendo un pleno de victorias en la Fase Regular del pasado curso.

Con la lección aprendida y el amparo de su afición, el Barça buscará apoyarse en el momento de gracia de Punter y el regreso de sus efectivos en la pintura para neutralizar el poderío físico del Zalgiris, certificar su segunda victoria como local y afianzar las buenas sensaciones del bloque de Sekulic en la máxima competición continental.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BARÇA: Robinson, Punter, Brizuela, Parra y Balcerowski --posible quinteto inicial--; Núñez, Gibson, Umude, Martin, Evbuomwan, Nkamhoua, Nebo y Ubal.

ZALGIRIS KAUNAS: Edwards, Giedraitis, Butkevicius, Sleva y Valanciunas --posible quinteto inicial--; Lee, Lo, Grigonis, Brown, Tubelis, Blazevic y Ulanovas.

--ÁRBITROS: Nedovic, Petek y Thepenier.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.

--HORA: 20.30/Movistar+.