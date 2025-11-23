El Barça suma la primera con Pascual en Gran Canaria y el Valencia sigue líder

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça venció (61-72) al Dreamland Gran Canaria en la jornada 8 de la Liga Endesa para celebrar el primer triunfo en el regreso de Xavi Pascual al banquillo azulgrana, mientras que el Valencia Basket superó (98-72) al Bàsquet Girona para mantener el liderato.

La visita a la isla fue el primer partido de Pascual en liga nueve años después y se saldó con victoria, tras el doloroso debut ante el Anadolu Efes en Euroliga. El Barça, que con cuatro triunfos se metió en el 'Top 8', encontró una buena versión defensiva y el acierto de Nicolás Laprovittola y Tornike Shengelia.

Al conjunto amarillo le abandonó el acierto de tres (5 de 22) y el Barça remató en el último cuarto un duelo directo por estar en zona de Copa del Rey. Mientras, el Valencia Basket respondió al triunfo el día anterior del Real Madrid para volver a lo alto de la tabla con las mismas siete victorias que los blancos.

El equipo 'taronja' estuvo inspirado desde el primer cuarto, con un Brancou Badio (19 puntos) que alargó su protagonismo entre semana en la gran victoria sobre Estrella Roja. Pedro Martínez demostró la profundidad de su plantilla, un equipo que parece aspirar a todo, con el recién llegado Braxton Key o el regreso de Sergio de Larrea. El internacional español destacó también junto a Jaime Pradilla.

En persecución a la cabeza, La Laguna Tenerife y Joventut firmaron la sexta de la temporada tras imponerse al Casademont Zaragoza (76-84) y MoraBanc Andorra (76-83). El equipo canario, que venía de perder ante el Valencia, trabajó para imponerse a un equipo maño que no bajó los brazos. Jaime Fernández abrochó el asalto en Zaragoza con 16 puntos, ocho en el último cuarto.

Mientras, el Joventut frenó el intento de remontada de un Andorra que, pese a ir perdiendo de 20 puntos en el primer tiempo, luchó por encadenar tres victorias seguidas. Ricky Rubio (14 puntos y 17 de valoración) y Ante Tomic (15 puntos, 8 rebotes y 22 de valoración) lideraron a una 'Penya' que mantiene su apuesta arriba.

Por otro lado, el Kosner Baskonia, que venía de dos derrotas en Liga, se coló también en una apretada zona noble con un festival anotador ante el Surne Bilbao Basket. Timothé Luwawu-Cabarrot (24 puntos) encabezó el recital para un Baskonia que firmó la primera mitad más anotadora en 29 años, 71 puntos, y no dio opción a su vecino para apuntarse con autoridad el derbi vasco.