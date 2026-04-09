Archivo - Kevin Punter en un Barça-AS Monaco de la Euroliga - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Barça visita al AS Monaco sin red

El equipo de Xavi Pascual necesita ganar a un rival directo para no complicarse más su futuro en la Euroliga

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Barça tendrá este viernes una visita clave para su futuro en la Euroliga 2025-2026 cuando se mida en la Salle Gaston Medecin a un rival directo como el AS Monaco, al que necesita ganar si no quiere complicarse aún más su futuro en la competición.

El equipo catalán llega al Principado en una situación de máxima necesidad de cara a poder estar en los 'playoffs' después de perder con claridad por 79-93 el pasado martes en el Palau Blaugrana ante el Panathinaikos griego en otro duelo directo, y caer a la décima posición.

La derrota arrojó más incertidumbre a la situación de los de Xavi Pascual, sobre todo porque no transmiten sus mejores sensaciones en la pista, y porque la situación clasificatoria no es la mejor para manejar este delicado momento. El 'Top 4' ya es una quimera y el 'Top 6' está tan cerca como el poderse quedar fuera incluso del 'Play-in' con su balance de 20-16.

Por este motivo, el Barça necesita no fallar ante un AS Monaco, octavo igualmente con 20-16 y que también navega dentro de las turbulencias, en su caso avivado por su delicado escenario económico. Caer en el pabellón monegasco le dejaría ya sin opciones de evitar el 'Play-in' e incluso le podría afrontar la jornada final en el Palau fuera de los diez primeros si el Dubai BC gana al Anadolu Efes turco. Por el contrario, ganar, además del refuerzo anímico, al menos le dejaría dependiendo de sí mismo para la semana que viene.

Esta gestión de la presión la tendrá que manejar el conjunto catalán como ya hiciese hace unas semanas en otro choque de cierta urgencia en el Roig Arena ante el Valencia Basket. El rival ahora es también de entidad, aunque el AS Monaco no está al mismo nivel que cuando le batió con solvencia en Barcelona por 74-90, una diferencia difícil de enjugar para posibles empates.

El equipo monegasco, ya sin Vassilis Spanoulis, lleva viviendo ya muchas semanas en la incertidumbre y ha pasado de ser candidato de nuevo a la 'Final a Cuatro' a tener que pelear por conseguir billete a los 'playoffs'. En el inicio de esta doble jornada, sufrió para ganar al ASVEL francés (81-76) y el aliento de su público puede ser un plus a favor del actual subcampeón de Europa, que en su último partido sólo contó con ocho jugadores.

La mejor noticia para Xavi Pascual, que puso alguna duda sobre su futuro en el club tras la derrota ante el Panathinaikos, es que recupera una pieza para la rotación con la vuelta del base Juan Núñez, aunque sigue pendiente de recuperar al checo Tomas Satoransky para poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas en la Salle Gaston Medecin, todas en el 'playoff' que le costó el billete a la última 'F4'. Además, necesitará una mejor versión de Kevin Punter, Will Clyburn y Jan Vesely respecto al pasado martes.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

AS MONACO: James, Strazel, Diallo, Blossomgame y Hayes --posible quinteto inicial-- Mirotic, Okobo, Begarin y Theis.

BARÇA: Marcos, Punter, Clyburn, Shengelia y Vesely --posible quinteto inicial--; Cale, Norris, Brizuela, Hernangómez, Parra, Fall, Núñez y Satoransky.

--ÁRBITROS: Radovic, Zamojski y Panther.

--PABELLÓN: Salle Gaston Medecin.

--HORA: 19.30/Movistar Plus+.