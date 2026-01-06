El Barça vuelve a la senda de la victoria europea

Tornike Shengelia ante Roman Sorkin en el Barça-Maccabi de la Euroliga 25-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Barça volvió a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 tras dos derrotas consecutivas después de derrotar este martes a puerta cerrada en el Palau Blaugrana por 93-83 a un Maccabi Tel Aviv israelí que fue capaz de ponerle emoción tras ser arrollado en el primer tiempo.

El conjunto blaugrana superó el silencio de su cancha, cerrada por motivos de seguridad por al visita del equipo hebreo, pero de inicio pareció querer decir que no necesitaba el calor de su afición. Desarboló a base de triples e intensidad a los visitantes y pareció encarrilar el triunfo, pero el hexacampeón de Europa reaccionó y se acercó peligrosamente en el cuarto final, antes de recibir la sentencia definitiva de los de Xavi Pascual.

Animado por su victoria en el Clásico ante el Real Madrid, el Barça tenía la misión de volver a ganar en la máxima competición continental tras ver frenada su buena recuperación desde la llegada al banquillo del técnico de Gavà con las derrotas ante el Fenerbahce turco y el AS Monaco, este último en el Palau.

Enfrente tenía un Maccabi, sin la presencia de Lonnie Walker IV y mejorado respecto al que se midió en la ida, pero al que apabulló en el primer cuarto gracia a su puntería desde la línea de tres con la que desenredó un inicio igualado (7-9) hasta despegarse cerca de la veintena de puntos (29-12).

Culpa de ella tuvo el 7/9 en el triple, liderado por un entonado Miles Norris, que firmó 11 puntos seguidos, con 3/3 desde la línea de tres, aunque el estadounidense ya no vería más aro en todo el resto del choque. Nicolás Laprovittola alargó su estado de gracia del pasado domingo en el Movistar Arena, pero el Maccabi sobrevivió con un parcial final (32-19).

El Barça continuó de inicio con un buen ritmo ofensivo para controlar cualquier atisbo de reacción macabea y un '2+1' de Shengelia le permitía superar la veintena de puntos de ventaja (41-19). A partir de ahí, el acierto comenzó a disminuir en el bando local y buenos minutos de Blatt y los triples permitieron a los de Oded Kattash seguir con algo de vida al descanso (56-44).

ATASCO OFENSIVO BLAUGRANA

Y tras el paso por los vestuarios, la mejoría visitante se fue poco a poco confirmando y provocando que la emoción volviese a las vacías gradas del Palau. Otro triple de Blatt bajó la diferencia de los 10 puntos (56-47) y alimentó la esperanza del Maccabi, cercenada por otro buen momento ofensivo de los de Pascual que con dos triples seguidos de Punter volvieron a dispararse en el electrónico (69-51).

Otro '2+1' de Shengelia, el mejor de los suyos con 22 puntos, pareció finiquitar el encuentro en el tramo final del tercer cuarto (75-58), pero ahí vino un peligroso atasco blaugrana en ataque. El Barça se quedó sin anotar muchos minutos y Sorkin puso con opciones de victoria al equipo israelí con casi seis minutos por jugar (77-72).

Pero el equipo catalán, lastrado por las pérdidas (18), supo rehacerse y salir de ese mal momento. Un triple de Cale le dio oxígeno (82-72), una distancia que el Maccabi ya no fue capaz de recortar lo suficiente para poner en peligro el triunfo blaugrana, sentenciado con cinco puntos seguidos de Laprovittola.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA, 93 - MACCABI TEL AVIV, 83 (56-44, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA: Satoransky (9), Punter (12), Cale (6), Norris (11) y Hernangómez (10) --quinteto inicial--; Shengelia (22), Laprovittola (14), Parra (4), Marcos (3) y Vesely (2).

MACCABI TEL AVIV: Blatt (17), Lundberg (14), Brisset (6), Hoard (15) y Sorkin (8) --quinteto inicial-- Clark III (2), Dibartolomeo (-), Santos (10), Rayman (4) y Leaf (7).

--PARCIALES: 32-19, 24-25, 21-19 y 16-20.

--ÁRBITROS: Nedovic, Zamojski y Calic.

--PABELLÓN: Palau Blaugrana.