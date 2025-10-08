Archivo - El base de Panathinaikos Kostas Sloukas, durante el partido de la temporada pasada contra Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

Baskonia apela a endurecerse para estrenarse

El conjunto vitoriano necesita mejorar su defensa contra el Panathinaikos en Euroliga para aspirar a su primera victoria

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia se enfrenta este jueves en el Buesa Arena (20.30 horas) contra el Panathinaikos griego en la tercera jornada de la Fase Regular de la Euroliga, en un partido en el que el conjunto vasco necesita mejorar su nivel defensivo para tener alguna oportunidad de sumar la primera victoria de la temporada.

La defensa está condenando a Baskonia en este inicio de temporada, con tres partidos seguidos encajando más de 100 puntos. Este es el principal punto en el que necesita trabajar el técnico Paolo Galbiati, que tras la derrota del fin de semana en Zaragoza avisó de que "la actitud defensiva" del equipo es la principal faceta de mejora para empezar a ganar.

Ya van 12 cuartos consecutivos en los que el equipo vitoriano encaja 22 puntos o más, cifras totalmente incompatibles si el objetivo es competir y estar dentro de los partidos. Especialmente dura fue la derrota del domingo en el Príncipe Felipe contra Casademont Zaragoza, por 19 puntos de diferencia (107-88). "El domingo pasé una de mis peores noches en dos años", indicó el entrenador italiano este miércoles.

Los números en ataque, en cambio, son más positivos. En los dos partidos disputados en la Euroliga no ha bajado de 95 puntos anotados y el equipo ha mostrado que tiene calidad suficiente para pelear partidos en anotaciones altas. Los fichajes se están adaptando bien, especialmente el escolta estadounidense Hamidou Diallo, que promedia más de 16 puntos y 7 rebotes en el inicio de temporada.

Para sumar la primera victoria, Baskonia no puede permitirse el porcentaje de acierto en triples del partido en Zaragoza. El 14% (4 de 28) contrastó bastante con los dos primeros partidos en Europa, en los que los vitorianos llegaron con opciones al desenlace gracias al 37% y al 43%.

Sin embargo, el equipo necesita encontrar más vías de anotación cerca de la canasta, para no depender tanto del tiro exterior. La recuperación de Rodions Kurucs, que ya estará disponible para este partido, junto a Mamadi Diakité, deberían ayudar en este aspecto a un Paolo Galbiati que tendrá a todos sus efectivos por primera vez en la temporada.

El rival será el Panathinaikos del español Juancho Hernangómez, que fue el mejor en la derrota contra el Barça, con 27 puntos y 8 rebotes. El equipo de Ergin Ataman se vio sorprendido por el acierto y la concentración de los de Joan Peñarroya y se llevaron la primera derrota de la temporada.

Los griegos vuelven a tener una plantilla con jugadores de mucha calidad, destacando al 'MVP' de la temporada regular el año pasado, el base estadounidense Kendrick Nunn, que también fue el jugador más valioso de la primera jornada en esta campaña.

A la espera de una mayor adaptación de TJ Shorts, él y el veterano Kostas Sloukas forman una de las parejas más temidas del continente, ya que combinan capacidad de anotación y una gran visión de juego para que destaquen otros como Jerian Grant, Cedi Osman, Kostantinos Mitoglou o el propio Hernangómez. También destaca la presencia del exbaskonista Nikos Rogkavopoulos.

El balance histórico entre ambos conjuntos está igualado, con 18 victorias para cada uno, aunque la última victoria de los helenos en el Buesa Arena fue hace 8 años, en marzo de 2017. Desde entonces, han disputado siete partidos en territorio baskonista y en todos salió victorioso el equipo local.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

BASKONIA: Forrest, Howard, Diallo, Sedekerskis y Diop --posible quinteto inicial--; Kurucs, Diakite, Spagnolo, Nowell, Luwawu-Cabarrot, Frisch, Samanic.

PANATHINAIKOS: Grant, Nunn, Rogkavopoulos, Mitoglou y Holmes --posible quinteto inicial--; Sloukas, Kalaitzakis, Osman, Shorts, Hernangómez, Yurtseven y Samodurov.

--ÁRBITROS: Javor, Kardum y Celik.

--PABELLÓN: Buesa Arena.

--HORA: 20.30/#Vamos.