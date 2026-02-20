Baskonia y Barça buscan la preciada final en un duelo azulgrana

Archivo - Kevin Punter del Barça en una acción de un partido contra Baskonia en la Euroliga 2025-26 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

La segunda semifinal de la Copa del Rey de baloncesto la jugarán Kosner Baskonia y Barça, cuyas aficiones llenarán de azul y rojo las gradas de un Roig Arena que previamente habrá vibrado con el primer duelo de 'semis' entre el anfitrión Valencia Basket y el Real Madrid, cuyo ganador esperará al vencedor de un duelo azulgrana que se prevé igualado.

El primero, por turno horario del viernes, en lograr ese pase a la semifinal fue un Kosner Baskonia que superó, en su regreso por la puerta grande a la Copa del Rey tras dos ausencias, por 91-81 a La Laguna Tenerife en el tercer cuarto de final. Tras ver el torneo desde casa en 2024 y 2025, los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, supieron resistir la reacción aurinegra en un tercer cuarto de salvavidas para los isleños y rematar en el tramo final.

Los de Paolo Galbiati marcaron territorio desde el inicio a base de energía, defensa y puntería desde el triple, pero tuvieron que sufrir ante un Tenerife experto, paciente y orgulloso, que llegó a igualar el choque a falta de 6:40 para el final tras un parcial previo de 0-11 que cambió el guion del partido. Sin embargo, cuando el pulso quemaba, emergió Forrest, secundado por el triplista Rodions Kurucs y Markus Howard, para romper definitivamente la resistencia canaria.

También tuvo que sufrir el Barça para terminar, por fin, con UCAM Murcia (91-85) en el último de los cuartos de final, en un duelo muy igualado y lleno de contrastes hasta que al final el Barça, con Kevin Punter y sus 20 puntos en 20 minutos, despegó para evitar un tercer tropiezo seguido ante los murcianos --que se van a casa con la cabeza alta-- en este curso, tras las dos derrotas 'culers' en la Liga Endesa.

La gran actuación de Dylan Ennis en el bando murciano, con 25 puntos en sus manos, no fue suficiente para volver a tumbar a los blaugranas, conscientes de que debían darlo todo ante el poderío físico y el reparto de puntos de sus rivales. El Barça, con la lección aprendida, supo aguantar y sufrir, con 18 cambios de mando en el marcador, y aguantar para, al final, imponer su mayor experiencia bien dirigidos en la banda por Xavi Pascual.

El conjunto catalán, que había perdido esos dos precedentes ligueros ante UCAM, volvió a sufrir ante un rival incómodo, físico y con mucho talento exterior. Sin embargo, esta vez encontró en Punter -duda hasta última hora por una lesión en el aductor izquierdo- al ejecutor necesario para romper el equilibrio en los minutos calientes, con 11 puntos en sus manos en el último cuarto.

Baskonia regresa a unas semifinales que no disputaba desde 2021. Con seis títulos, el Kosner Baskonia es el cuarto club más ganador de esta competición tras Real Madrid, Barça y Joventut, pero viene de dos años de ausencia y de una última década mala. Eso sí, la última que vez que pasó de 'semis', en 2009 (Madrid), fue campeón. Y espera acercarse a ello tumbando a un Barça que también quiere esa final, para luchar por un título que no gana desde 2022.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard, Forrest, Radzevicius, Frisch y Diakite --posible quinteto inicial--; Villar, Omoruyi, Kurucs, Luwawu-Cabarrot, Spagnolo, Bol y Joksimovic.

BARÇA: Laprovittola, Brizuela, Clyburn, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Punter, Marcos, Cale, Vesely, Satoransky, Hernangómez y Parra.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 21.00/DAZN.