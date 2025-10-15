El Baskonia se deshace en París sin Forrest ni Howard

Los de Galbiati siguen sin defender y encima sufrieron lesiones en la cuarta derrota en Euroliga

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia cayó (105-87) este miércoles en su visita al Paris Basketball de la cuarta jornada de la Euroliga, a pesar de estar en la pelea hasta los últimos cinco minutos del partido, a remolque de la poca defensa que luce esta temporada y, encima, de las lesiones de Markus Howard y de Trent Forrest.

Los de Paolo Galbiati siguen sin defender y, en su apuesta ofensiva, tampoco encuentran el acierto necesario. Con un 8/35 en triples y las bajas de dos jugadores clave en el primer tiempo, el Baskonia aguantó como pudo, Timothé Luwawu-Cabarrot llegó a los 20 puntos, sin evitar el pleno de derrotas en Europa.

Tras su épica remontada en la Liga Endesa contra el Real Madrid, el impulso de los de Vitoria se vino abajo en París. La falta de acierto marcó a los vascos ya de inicio, además de ese miedo por la lesión de Howard. Después se sumó Forrest a la enfermería, cuando el Baskonia parecía iniciar la remontada en el segundo cuarto.

Los franceses encontraron más oportunidades con el rebote, diez capturó Derek Willis al descanso, y Nadir Hifi pareció estar siempre en su salsa. El escolta del Paris, que terminó como máximo anotador con 29 puntos, fue la pesadilla visitante junto a Justin Robinson (21), y así lo dejaron claro desde el inicio. En los vascos, Luka Samanic había sido el jugador más valorado.

Mientras, Luwawu-Cabarrot trató de marcar el camino con algo de acierto en la reanudación, pero sin una defensa que sustentara ese trabajo en ataque, de nuevo encajando mucho, el Baskonia fue incapaz de dar la vuelta al marcador. A los de Galbiati les faltó fe en el intercambio de golpes y armas, y el golpe final del alegre París (3-1) decantó la balanza en los últimos cinco minutos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARIS BASKETBALL, 105 - BASKONIA, 87. (51-47, al descanso).

--EQUIPOS.

PARIS BASKETBALL: Hifi (29), Ayayi (-), Morgan (12), M'Baye (10) y Faye (6) --quinteto inicial--; Cavallere (2), Robinson (21), Herrera (14), Dokossi (2), Bako (2), Ouatarra (-), Wills (7).

BASKONIA: Nowell (14), Diallo (15), Luwawu-Cabarrot (20), Sedekerskis (11) y Diakite (1) --quinteto inicial--; Forrest (6), Kurucs, Howard (-), Spagnolo (2), Villar (-), Diop (-), Frisch (3), Samanic (15).

--PARCIALES: 30-21, 21-26, 28-24, 26-16.

--ÁRBITROS: Radovic, Koljensic y Hadzic. Eliminado Faye.

--PABELLÓN: Adidas Arena.