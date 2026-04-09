El Baskonia no quiere desconectarse a domicilio

Archivo - Paolo Galbiati durante un partido del Kosner Baskonia - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia visitará este viernes (20.30 horas) a la Virtus Bolonia en la 37ª y penúltima jornada de la fase regular de la Euroliga 2025-26, la cual espera cerrar con una mejoría de sus prestaciones a domicilio y alargar su actual buena dinámica.

El equipo vitoriano completará su discreta participación en esta Fase Regular de la máxima competición continental con dos partidos como visitante, de nuevo su talón de Aquiles esta campaña con tan sólo un triunfo, ante el Anadolu Efes turco. Tras el paso por Bolonia, acabará la temporada europea en Belgrado (Serbia) ante el Partizán.

El campeón de la Copa del Rey fue capaz de poner fin a su periplo como local en esta Euroliga en el Fernando Buesa Arena con tres buenas victorias ante el Hapoel Tel Aviv, el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, y ahora la misión será tratar de rendir también a domicilio.

Para este objetivo puede ayudar también el mal momento que atraviesa la Virtus, rival que le aventaja en tan sólo un triunfo en la clasificación y que está desde hace tiempo también sin opciones de acabar entre los diez primeros, aunque esa menor presión tampoco ha enderezado el mal rumbo que acabó con la destitución de Dusko Ivanovic.

De hecho, el conjunto italiano es en la actualidad el que atraviesa peor forma de esta fase regular junto al LDLC ASVEL Villeurbanne, ambos con sólo un triunfo en los últimos diez encuentros. El plantel ahora entrenado por Nenad Jakovljevic acumula siete derrotas consecutivas, las tres últimas también delante de su público.

Y sumido en esta mala dinámica, su estelar base Carsen Edwards ha bajado también su nivel. El base estadounidense Kobi Simmons y el alero letón Rodions Kurucs, ausentes durante ese reciente encuentro de los baskonistas ante el Maccabi, podrían volver a ausentarse.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Hackett, Edwards, Jallow, Diarra y Niang --posible quinteto inicial--; Smailagic, Alston Jr, Morgan, Ferrari, Diouf, Akele y Balocchi.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Joksimovic, Radzevicius, Omoruyi y Diakite --posible quinteto inicial--; Nowell, Spagnolo, Frisch, Luwawu-Cabarrot, Villar, Howard, Simmons, Kurucs y Hrabar.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Pastusiak y Cici.

--PABELLÓN: Virtus Arena.

--HORA: 20.30/M+ Deportes.