Baskonia no quiere sufrir a Francisco

El Kosner Baskonia intentará este martes (19.00 horas) estrenar su casillero de victoria a domicilio en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026 en su visita al Zalgirio Arena donde le espera un Zalgiris muy peligroso en este inicio de temporada aunque actualmente en una mala dinámica de resultados.

El conjunto baskonista vuelve a adolecer de solidez lejos del Fernando Buesa Arena, un mal endémico que arrastra desde la pasada campaña y que tiene que acabar antes de redondear un año natural entero sin hacerlo. Hay que remontarse al 17 de diciembre de 2024, en Belgrado ante el Maccabi Tel Aviv, para ver la última victoria continental del equipo vitoriano.

Desde entonces, entre el resto de la temporada 24-25 y el inicio de esta, el Baskonia acumula ya 14 derrotas consecutivas a domicilio en la Euroliga, una pésima racha que debe romper ya para no desengancharse demasiado al menos del 'Top 10', que tiene todavía a dos triunfos y tras volver a hacerse fuerte en Vitoria ante el Bayern Múnich alemán (95-73) donde sí está rayando a buen nivel, también en la Liga Endesa donde se llevó (110-91) este domingo el derbi contra el Surne Bilbao Basket desplegando todas sus virtudes ofensivas en una primera parte descomunal (71 puntos).

Además de la lograda ante el Maccabi, la otra alegría como visitante el año pasado para el Baskonia llegó precisamente en el escenario que visita este martes. El conjunto vasco se impuso por 70-83, rompiendo en esa ocasión una racha de cuatro derrotas consecutivas en un Zalgirio Arena donde el Zalgiris se siente más cómodo y donde espera acabar con un mal momento.

El conjunto lituano ha sido una de las sorpresas en este arranque de Fase Regular y se encuentra clasificado en quinta posición con un balance de 7-5, empeorado porque viene de perder sus tres últimos choques, todos ellos a domicilio ante el Real Madrid (100-99), el Dubai Basketball (95-89) y el Olympiacos (95-78), una racha que empañó una positiva de cuatro triunfos seguidos.

Tres de ellos fueron consecutivamente ante su ruidosa y animosa afición, frente a la que eleva su nivel de dureza defensiva y donde este año, de sus cinco visitantes, sólo ha caído ante el EA7 Emporio Armani Milán, con rivales de peso como el Fenerbahce o el Valencia Basket hincando la rodilla ante un rival que tiene a uno de los jugadores más 'enchufados' del momento.

El base francés Sylvain Francisco será sin duda el hombre a parar por la defensa de los de Paolo Galbiati, bastante endeble cuando sale del Buesa Arena y que permite más de 90 puntos por encuentro, por lo que tendrá que subir su nivel ante el quinto jugador más valorado de esta Fase Regular y que promedia 16,4 puntos, con un 42,5 por ciento de acierto en triple, y 7 asistencias, el mejor de la competición hasta el momento.

El exjugador del BAXI Manresa ha firmado dobles dígitos de anotación en diez de sus doce encuentros en la máxima competición continental y la pasada semana estuvo a punto de darle un disgusto al Real Madrid, al que agujereó con 33 puntos, con 7/9 en triples, y 11 asistencias. Francisco es el líder de un equipo que juega un buen baloncesto colectivo y que tiene la buena noticia de la vuelta de Nigel Williams-Goss.

El Baskonia tratará de sacar la mejor versión también ese buen juego alegre y repartiendo el balón (segundo mejor en asistencias de la Fase Regular con 20,5 por partido) que quiere imponer Paolo Galbiati y que necesitará una buena receta ofensiva como la que aplicó la semana pasada al Bayern porque cuando baja a sus rivales de 80 puntos es sinónimo de victoria. El base Trent Forrest sigue de baja, aunque se le espera tras esta 'Ventana FIBA'.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ZALGIRIS KAUNAS: Williams-Goss, Francisco, Ulanovas, Sleeva y Tubelis --posible quinteto inicial-- Wright, Byrutis, Lo, Brazdeikis, Syrvidis, Rubstavicius y Mikalauskas.

KOSNER BASKONIA: Howard, Simmons, Diallo, Kurucs y Diakité --posible quinteto inicial-- Luwawu-Cabarrot, Sedekerskis, Nowell, Villar, Spagnolo, Diop y Frisch.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Konstantinovs y Attard.

--PABELLÓN: Zalgirio Arena.

--HORA: 19.00/Movistar+ Deportes 2.