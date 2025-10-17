El Baskonia quiere pero no puede

Los de Galbiati alargaron su pleno de derrotas en Euroliga con un espeso final contra Partizán

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bakosnia perdió una vez más en Euroliga, cinco derrotas en cinco jornadas, al caer (79-91) este viernes contra el Partizán de Belgrado en el Fernando Buesa Arena, donde tuvo opciones pero volvió a quedarse corto en su duro arranque de temporada.

Los de Paolo Galbiati sufrieron otro palo en un curso que hasta ahora solo ha dejado la alegría de la remontada al Real Madrid en Liga Endesa el pasado fin de semana. Lo demás son golpes a un nuevo proyecto con el italiano al frente, sustituto de un Pablo Laso que salió en verano por la puerta de atrás.

Un quiero y no puedo es el Baskonia, peleado consigo mismo además de con el Partizán en un Buesa Arena que, de momento, acompaña a los suyos porque ve algo de orgullo. Con las bajas de Trent Forrest y Markus Howard, otros dieron un paso al frente, pero en un final apretado, fue Duane Washington Jr quien decidió (17 puntos).

El base visitante anotó un dos más uno y un triple, ambos demoledores, casi en el último minuto, mientras el Baskonia se rifaba el balón como una patata caliente. Los vascos llegaron vivos a ese final, después de una primera parte peleada en la que perdieron el rumbo poco antes del descanso. El Partizán impuso centímetros, mandó en el rebote y logró una pequeña renta (40-48).

El ex del Barça Jabari Parker aprovechó la vuelta a las andadas en defensa de los locales, también Washington había dejado su firma, mientras Timothe Luwawu-Cabarrot volvió a ser el mejor de los vascos, junto a Hamidou Diallo y Luka Samanic. La reanudación no fue buena del Baskonia, pero el cuadro local recuperó senda correcta.

Al menos encontraron el acierto exterior los de Galbiati, aún a remolque en el marcador hasta los dos triples seguidos de Clément Frisch (64-66). Así se llegó al último cuarto, con Baskonia defendiendo, corriendo y anotando, con Khalifa Diop intimidando con tapones. Sin embargo, la losa de la mala dinámica apareció.

El ataque azulgrana se atascó, Markquis Nowell ni Matteo Spagnolo tuvieron la confianza del técnico en el desenlace, y la guerra solitaria no funcionó. El Partizán tuvo más armas y más decisión con Carlik Jones y un Washington que mató el partido, la tercera victoria de los de Zeljko Obradovic y la quinta derrota vasca.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 79 - PARTIZÁN DE BELGRADO, 91. (40-48, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Nowell (3), Joksimovic (-), Luwawu-Cabarrot (19), Sedekerskis (5) y Diakite (-) --quinteto inicial--; Diallo (20), Spagnolo (7), Villar (-), Diop (4), Frisch (8), Samanic (13).

PARTIZÁN DE BELGRADO: C. Jones (18), Marinkovic (9), Brown (7), Parker (14) y T. Jones (10) --quinteto inicial--; Washington (17), Bonga (7), Muurinen (1), Osetkowski (8).

--PARCIALES: 20-22, 20-26, 24-18, 15-25.

--ÁRBITROS: Pukl, Vilius y Tsaroucha. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.