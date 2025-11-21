El Baskonia reacciona ante el Bayern y toma aire en la Euroliga

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 95-73 frente al Bayern Múnich durante la jornada 12 en la fase regular de la Euroliga, tras un mal inicio de los alaveses salvado por su reacción antes del descanso y su golpe sobre la mesa al inicio del cuarto periodo, con protagonismo para el alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot.

En el Buesa Arena, Vladimir Lucic abrió la cuenta de los visitantes con un triple para un parcial de 0-7 que valió llevar la iniciativa. De hecho, esa ventaja creció hasta el 10-23 tras un triple de Andreas Obst y un desenlace del primer cuarto controlado por el Bayern. Eso sí, se despertó el Baskonia al inicio del segundo acto, en cuanto carburó Markus Howard.

El escolta de New Jersey no está teniendo el protagonismo de temporadas anteriores y cada partido que empieza como titular parece una oportunidad de reivindicarse. A su lado en la dirección de juego, Kobi Simmons aportó también varias acciones clave y en la 'pintura' Rodions Kurucs colaboró con la actuación coral para ir limando la desventaja local.

Culminó Howard esa instancia con un triple para empatar (31-31) a mitad del segundo cuarto, mientras que Justinian Jessup cogió responsabilidades para acompañar en el ataque muniqués a Johannes Voigtmann. Desde entonces se sucedieron las alternancias en el marcador, yéndose al descanso por delante (42-41) los pupilos de un Paolo Galbiati cuestionado.

Ocho derrotas encajadas en esta Euroliga y otras cuatro en la Liga Endesa era el mal bagaje del Baskonia antes de este duelo contra un rival directo por perseguir el 'play-in'. Y quizá con eso en mente regresó de los vestuarios el equipo vitoriano, que dio dos arreones (51-47, 61-55) gracias a Tadas Sedekerskis y sobre todo a Luwawu-Cabarrot.

A la par que el conjunto alemán se diluía, los anfitriones se sentían cada vez más cómodos y Markquis Nowell abrochó el tercer periodo (67-59) con una efectiva penetración a canasta. A pesar de que el cuarto cuarto empezó con un triple del exmadridista Xavier Rathan-Mayes, esa acción fue un espejismo porque los pupilos de T.J. Parker colapsaron en ataque.

Se quedaron anclados en 62 puntos y el Baskonia aprovechó ese momento para sentenciar el partido a su favor. Este victoria balsámica situó al cuadro alavés con un balance de 4-8, pero aún en posiciones de abajo; por su parte, el Bayern se quedó con registro de 5-7 igualmente rezagado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 95 - BAYERN MÚNICH, 73 (42-41, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Simmons (14), Howard (8), Diallo (8), Kurucs (7) y Diakite (5) --quinteto inicial--; Villar (-), Nowell (12), Spagnolo (-), Luwawu-Cabarrot (18), Sedekerskis (11), Diop (7) y Frisch (5).

BAYERN MÚNICH: Dinwiddie (11), Hollatz (5), Jessup (13), Lucic (11) y Voigtmann (7) --quinteto inicial--; Gabriel (-), Rathan-Mayes (7), McCormack (-), Mike (2), Obst (14), Jovic (3) y Da Silva (-).

--PARCIALES: 14-26, 28-15, 25-18 y 28-14.

--ÁRBITROS: Hordov, Nedovic y Thepenier. Eliminaron por faltas personales a Rathan-Mayes en el Bayern Múnich.

--PABELLÓN: Buesa Arena, 8.113 espectadores.