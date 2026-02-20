El Baskonia seguirá de fiesta copera en Valencia

Partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de Valencia 2026 entre Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife - ACB PHOTO/AITOR ARRIZABALAGA

Tras dos años de ausencia, los vitorianos tiraron de Forrest para acabar con el sueño de La Laguna Tenerife

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Kosner Baskonia certificó este viernes su regreso por la puerta grande a la Copa del Rey al imponerse por 91-81 a La Laguna Tenerife en el tercer cuarto de final disputado en el Roig Arena, y se medirá tras dos años de ausencia en la cita copera al ganador del duelo entre el Barça y el UCAM Murcia en la segunda de las semifinales del sábado.

Después de ver el torneo desde casa en 2024 y 2025, los vitorianos, liderados por un determinante Trent Forrest, supieron resistir la reacción aurinegra en un tercer cuarto de salvavidas para los isleños y rematar en el tramo final con más colmillo y acierto exterior, con un poderío físico que la veterana plantilla de Txus Vidorreta no pudo contestar.

El conjunto de Paolo Galbiati marcó territorio desde el inicio a base de energía, defensa y puntería desde el triple, pero tuvo que sufrir ante un Tenerife experto, paciente y orgulloso, que llegó a igualar el choque a falta de 6:40 para el final tras un parcial previo de 0-11 que cambió el guion del partido. Sin embargo, cuando el pulso quemaba, emergió Forrest, secundado por el triplista Rodions Kurucs y Markus Howard, para romper definitivamente la resistencia canaria.

El arranque fue un intercambio de golpes desde el perímetro. Mamadi Diakite abrió fuego con un triple y repitió poco después, mientras Bruno Fitipaldo respondía con la misma moneda para sostener a los de Txus Vidorreta. La lucha a distancia marcó un primer cuarto eléctrico que Baskonia cerró mejor, con un 'triplazo' de Timothé Luwawu-Cabarrot sobre la bocina que elevó el 25-18 y dejó un pequeño aviso moral a los tinerfeños.

En el segundo acto, el equipo azulgrana apretó el acelerador. Forrest empezó a gobernar el ritmo, anotando y asistiendo, y un 2+1 suyo disparó la renta hasta el +12 (32-20). La ventaja alcanzó los 16 puntos (42-26) en el momento de mayor dominio vitoriano, con Omoruyi castigando cerca del aro y Luwawu-Cabarrot sumando con continuidad. Pero los canarios amagaron con un parcial 0-7, apoyado en Fitipaldo y Shermadini, pero un triple de Rodions Kurucs, también sobre la bocina, volvió a golpear justo antes del descanso (45-33).

Parecía que Baskonia tenía el choque bajo control, pero el tercer cuarto cambió el paisaje. Tras un +16 inicial (49-33), los aurinegros encontraron su mejor versión defensiva y dinamitaron el partido con un parcial de 0-11 culminado por Jaime Fernández y un encendido Fitipaldo (4/6 en triples). Scrubb y Abromaitis acompañaron desde el tiro libre y Tenerife llegó a colocarse a un solo punto (54-53), metiendo el miedo en el cuerpo a un Baskonia que veía evaporarse su renta.

Forrest, con un mate liberador, y Spagnolo, desde el triple, frenaron la hemorragia, pero el parcial del cuarto (19-27) evidenció el cambio de inercias. El 64-60 dejaba todo abierto para un último asalto de máxima tensión. Y ahí apareció el carácter. Jaime Fernández igualó el partido (66-66) y el pabellón contuvo la respiración. Kurucs respondió con un triple clave (71-67) y Howard sumó un 2+1 que devolvió aire a los vascos.

Pero, en un momento de desacierto exterior baskonista, volvió a aparecer Diakite para hacerse fuerte en la pintura y, cuando Tenerife aún creía -Scrubb y Doornekamp recortaron hasta el 80-76-, Baskonia volvió a golpear desde fuera. Un triple afortunado de Howard y dos acciones consecutivas de Forrest, culminadas con sendos 2+1, terminaron por romper el duelo (91-78).

El empuje final de Doornekamp solo maquilló el marcador. Baskonia, más certero y con mayor colmillo en los minutos decisivos, supo castigar cada error canario para cerrar el billete a semifinales. En su regreso a la Copa tras dos años de ausencia, el equipo vitoriano seguirá de fiesta en Valencia, soñando con más, mientras Tenerife se despide con la sensación de haber rozado otra remontada épica que esta vez se quedó a medio camino.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: KOSNER BASKONIA, 91 - LA LAGUNA TENERIFE, 81 (45-33, al descanso).

--EQUIPOS.

KOSNER BASKONIA: Howard (10), Forrest (21), Radzevicius (4), Frisch (2) y Diakite (13) --quinteto inicial--; Villar (-), Omoruyi (8), Kurucs (14), Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (5), Bol (-) y Joksimovic (-).

LA LAGUNA TENERIFE: Fitipaldo (14), Van Beck (8), Giedraitis (7), Doornekamp (7) y Shermadini (8) --quinteto inicial--; Fernández (10), Scrubb (14), Sastre (2), Abromaitis (7), Alderete (-) y Guerra (4).

--PARCIALES: 25-18, 20-15, 19-27 y 27-21.

--ÁRBITROS: Perea, Aliaga y Araña. Eliminaron a van Beck en La Laguna Tenerife.

--PABELLÓN: Roig Arena, 13.214 espectadores.