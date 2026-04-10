El Baskonia también gana su partido intrascendente contra la Virtus

Archivo - Markus Howard, en un partido con el Baskonia. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha ganado este viernes por 72-82 en su visita a la Virtus Bolonia durante la 37ª y penúltima jornada de la Euroliga 2025-26, encadenando los vitorianos su cuarta victoria en una fase regular que está cerca de terminar y que ha brindado aquí un partido tan vistoso como intrascendente de cara a la tabla clasificatoria.

En el Virtus Arena, los visitantes empezaron arrolladores gracias a un parcial de 2-15, canalizado sobre todo por Eugene Omoruyi. Enfrente, Daniel Hackett era el único destacado en una Virtus que continuó con su 'caraja' al inicio del segundo cuarto. No obstante, un triple de Derrick Alston Jr. en posición lateral cortó esa mala dinámica local.

El propio Alston se erigió en referente ofensivo de la Virtus para voltear el escenario (37-35), ya que otros jugadores importantes como Carsen Edwards estaban discretos. Respondió Timothé Luwawu-Cabarrot con un triple de los suyos y mantuvo al Baskonia por delante en el marcador hasta llegar al descanso (39-44), del cual regresó mejor la Virtus.

Aunque Edwards al fin despertó en ataque y los italianos equilibraron el marcador (48-48, 50-50), los pupilos de Paolo Galbiati gestionaron la presión con delicadeza hasta consumirse el minuto 30 con un 53-57 a su favor. Mamadi Diakite había aportado buenas acciones en la 'pintura' y Omoruyi seguía anotando puntos de cara a un cuarto periodo de ajetreo.

Lo inauguró Omoruyi con un triple y a continuación el trío arbitral pitó falta técnica a Edwards por sus continuas protestas. Entonces llegó a irse el Baskonia por nueve puntos (53-62), haciendo la 'goma' porque el equipo local también alternaba canastas de postín con fallos claros.

De hecho, en el desenlace le faltó combustible al conjunto entrenado por Nenad Jakovljevic, sumido en una crisis de resultados desde hace un mes. Castigó Clément Frisch con un triple a 2:53 de la conclusión y que puso el 65-76 en el tanteador, una ventaja que el Baskonia ya no soltó.

Gracias a esta victoria fuera de casa, la cuarta consecutiva en citas de Euroliga y la séptima seguida en total, los de Galbiati se situaron con un balance de 13-24 en las posiciones más rezagadas de la tabla y además empataron en ese registro a una Virtus igualmente eliminada.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: VIRTUS BOLONIA, 72 - KOSNER BASKONIA, 82 (39-44, al descanso).

--EQUIPOS.

VIRTUS BOLONIA: Edwards (13), Jallow (-), Ferrari (2), Smailagic (2) y Diarra (-) --quinteto inicial--; Niang (9), Alston Jr. (19), Hackett (15), Diouf (10), Baiocchi (2), Akele (-) y Accorsi (-).

KOSNER BASKONIA: Villar (2), Forrest (8), Radzevicius (2), Omoruyi (22) y Diakite (11) --quinteto inicial--; Nowell (-), Spagnolo (8), Frisch (5), Luwawu-Cabarrot (19) y Howard (5).

--PARCIALES: 21-28, 18-16, 14-13 y 19-25.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Pastusiak y Cici. Eliminaron por faltas personales a Edwards en la Virtus Bolonia.

--PABELLÓN: Virtus Arena.