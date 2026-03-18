El Baskonia visita alicaído al Olympiacos

Archivo - Evan Fournier y Trent Forrest durante el Kosner Baskonia-Olympiacos de la Euroliga 25-26 - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia tratará de mejorar sus sensaciones en otra dura visita en la Fase Regular de la Euroliga 2025-2026, la de este jueves (20.15 horas) al Olympiacos griego, frente al que tendrá la difícil tarea de poner freno a su mal momento en la máxima competición continental, agravado por una enfermería que no termina de vaciarse.

Inmerso en una dinámica negativa de seis derrotas consecutivas en la Euroliga, el campeón de la Copa del Rey tendrá que mejorar sus últimas prestaciones en busca de ponerle las cosas difíciles a uno de los siempre firmes candidatos a jugar la 'Final a Cuatro' y que en su Pabellón de la Paz y la Amistad siempre eleva aún más sus prestaciones.

El conjunto de El Pireo viene de demostrar esa fortaleza en su partido pendiente de este martes ante el líder Fenerbahce, al que batió claramente por 104-87 para encadenar su octava victoria seguida ante su público, lo que contrasta con la debilidad baskonista a domicilio, con sólo un triunfo en 16 salidas, la última la pasada semana ante el Dubai BC por 100-94.

El equipo que dirige Paolo Galbiati parece que no logra reconectarse del todo tras su gran éxito en la Copa del Rey y el pasado fin de semana cayó también en la Liga Endesa ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos, y encajando, una vez más, más de 100 puntos (107-96), maquillando el marcador en el último cuarto después de rozar una desventaja de 30 puntos al final del tercero.

La situación también se complica por los problemas físicos que está atravesando el Baskonia, que en sus últimos encuentros no ha podido contar con dos piezas claves como el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, uno de sus mejores jugadores y más regulares en esta campaña, y el letón Rodions Kurucs, que se unen a las ya conocidas de Tadas Sedekerskis y Khalifa Diop, y a una nueva en la enfermería, la del base Markus Howard estará fuera "dos o tres semanas", según confirmó en la previa Galbiati, que también tiene fuera al joven Stefan Joksimovic.

Las buenas noticias para el técnico italiano son que Luwawu-Cabarrot tiene muchas opciones de volver, ya que entrenó con el equipo, y que ya entró en la rotación el pasado domingo en Burgos al nuevo refuerzo, el pívot Jesse Edwards.

El conjunto vitoriano, sin opciones de alcanzar ya el 'Top 10' de esta Fase Regular de la Euroliga, deberá tratar de encontrar la tecla de la motivación para igualar la energía e intensidad que le pondrá un Olympiacos con mucho más en juego ya que con un balance de 21-11 está en plena lucha por el 'Top 4' y tener el 'factor cancha'.

En este sentido, un triunfo visitante favorecería al Real Madrid y al Valencia Basket, rivales directos de los de Georgios Bartzokas, que siguen teniendo una plantilla de mucho nivel, comandada por el ala-pívot búlgaro Alexander Vezenkov y el escolta francés Evan Fournier, que se combinaron para firmar 60 puntos, 24 y 36 respectivamente, ante el Fenerbahce, lo que obligará al Baskonia a defender mucho mejor que en los últimos choques si quiere tener opciones ante un rival que en sus últimos tres cruces ha pasado en dos ocasiones del centenar de puntos y en la otra de los 90 y se los ha llevado.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

OLYMPIACOS: Walkup, Dorsey, Papanikolau, Vezenkov y Milutinov --posible quinteto inicial-- Fournier, Ward, Ntikilina, Hall, Peter, McKissic y Larentzakis.

KOSNER BASKONIA: Forrest, Simmons, Radzevicius, Omoruyi y Edwards --posible quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot, Diakité, Nowell, Villar, Spagnolo, Frisch y Hravar.

--ÁRBITROS: Mogulkoc, Hordov y Silva.

--PABELLÓN: La Paz y la Amistad.

--HORA: 20.15/M+ Deportes.