El Baskonia vuelve a las andadas en Atenas

Archivo - Paolo Galbiati, entrenador del Kosner Baskonia. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Kosner Baskonia ha perdido este martes por un rotundo 93-74 en su visita al Panathinaikos AKTOR, en un partido correspondiente a la jornada 23 de la fase regular de la Euroliga y donde los locales han exhibido su mayor puntería en los lanzamientos exteriores.

Sin contar con los lesionados Markus Howard, Markquis Nowell y Tadas Sedekerskis, este compromiso del Baskonia en el Telekom Center de Atenas se presentaba arduo. Y como de costumbre esta campaña, pronto se erigió Timothé Luwawu-Cabarrot en su referente de ataque, mientras que Richaun Holmes en el poste bajo era el arma predilecta del conjunto local.

Poca oposición ponían los baskonistas más altos y, con eso, de forma paulatina empezó a abrir hueco el Panathinaikos. Un triple de Juancho Hernangómez lo plasmó y esa diferencia creció hasta zanjar en 26-14 el cuarto inicial. Aunque el siguiente periodo lo empezaron bien Trent Forrest y Kobi Simmons, fue un espejismo por culpa de Kostas Sloukas.

Ocho puntos suyos consecutivos estiraron la renta griega (34-18) y además Alexandros Samodurov apostilló el fluido y potente juego interior del Panathinaikos. Pocos recursos tenían los pupilos de Paolo Galbiati, más allá de que arriba Khalifa Diop pescase algún rebote, como el palmeo con el que mandó todo al descanso con un 48-31 de difícil solución.

Al regreso de vestuarios, el plantel vitoriano se animó fugazmente, si bien Vassilis Toliopoulos bajó el 'suflé' gracias a tres triples casi seguidos y que mantuvieron las cómodas distancias a favor del 'PAO'. Mera anécdota fue un triple de Clément Frisch para abrochar el tercer cuarto (73-54), pues no cambió la dinámica de un encuentro sentenciado.

El cuarto periodo fue de trámite y, eso sí,, de festejos para un pabellón que es crítico de forma habitual tanto con el excéntrico entrenador Ergin Ataman como con sus pupilos, en especial desde que en el año 2024 conquistaron el título de esta competición y elevaron el listón de exigencia en una ciudad de eterna rivalidad con el Olympiacos.

Después de vencer al Baskonia, el 'PAO' se situó con un balance de 14-9 en el nutrido vagón de inquilinos para jugar el 'play-in' y que aspiran a algún fallo de los de arriba para progresar. Por su parte, y habiendo desaprovechado la inercia por su reciente clasificación para la Copa del Rey, el equipo vasco se quedó en Europa con un balance de 8-15.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PANATHINAIKOS, 93 - KOSNER BASKONIA, 74 (48-31, al descanso).

--EQUIPOS.

PANATHINAIKOS: Kalaitzakis (5), Grant (8), Osman (7), Hernangómez (6) y Holmes (12) --quinteto inicial--; Faried (8), Rogkavopoulos (-), Samudorov (11), Sloukas (15) y Toliopoulos (21).

KOSNER BASKONIA: Simmons (15), Forrest (4), Radzevicius (2), Kurucs (12) y Diop (9) --quinteto inicial--; Villar (-), Luwawu-Cabarrot (17), Spagnolo (6), Diakite (5), Frisch (3), Omoruyi (1) y Joksimovic (-).

--PARCIALES: 26-14, 22-17, 25-23 y 20-20.

--ÁRBITROS: Difallah, Peerandi y Konstantinovs. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Telekom Center Atenas, 15.603 espectadores.