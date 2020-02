Publicado 03/02/2020 17:16:06 CET

El Baskonia vuelve a examinar la fragilidad del WiZink Center

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid recibirá este martes al Kirolbet Baskonia (21.00 horas) en la jornada 23 de la Euroliga, un duelo que volverá a probar la fiabilidad del WiZink Center, donde el equipo blanco encadena ya tres derrotas consecutivas entre las dos competiciones, la primera de ella precisamente ante el club vasco.

Después de 31 contar victorias seguidas delante de su afición, el Real Madrid perdió su imbatibilidad en casa hace dos semanas frente al Baskonia y aquel tropiezo encontró réplica ante Anadolu Efes y Joventut de Badalona, que también han sido capaces de 'pescar' en la capital española.

La última derrota ante la 'Penya' escoció especialmente a Pablo Laso, que se lo tomó como "una muy buena lección de que no ganas solo con la camiseta" después de "no respetar al rival". "Hemos hecho muy mal partido desde el inicio y es algo que como entrenador me jode", se quejó.

Sin tiempo para más lamentos, la doble jornada de Euroliga obliga al Real Madrid a reaccionar cuanto antes frente a un rival que tampoco atraviesa su mejor momento y que ha sufrido tres derrotas consecutivas frente a MoraBanc Andorra, Olympiacos y Unicaja. Con un balance de 8-14, el Baskonia sabe que necesita un espectacular recta final de liga regular para llegar hasta el 'playoff'.

Al menos ya empiezan a carburar los refuerzos como Semaj Christon, que protagonizó su primera actuación destacada en Málaga, donde también debutó Zoran Dragic sin apenas tiempo para conocer a sus nuevos compañeros. Ambos volverán a contar con bastantes minutos para seguir adaptándose, ya que siguen de baja Pierria Henry y Luca Vildoza igual que Patricio Garino y Jayson Granger.

Por su parte, el Real Madrid, que se llevó con contundencia el duelo de ida en Vitoria (55-77), tiene a toda su plantilla lista para intentar mantener el pulso con CSKA y Barça, con los que comparte un balance de 16-6 y forma el trío de perseguidores del intratable Efes (19-3).

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Campazzo, Causeur, Deck, Randolph y Tavares --posible quinteto inicial--; Llull, Mickey, Rudy Fernández, Taylor, Carroll, Laprovittola, Thompkins, Mejri, Reyes y Garuba.

KIROLBET BASKONIA: Christon, Janning, Shields, Shengelia y Fall --posible quinteto inicial--; Stauskas, García, Eric, Diop, Polonara, Dragic y González.

--ÁRBITROS: Pukl, Mogulkoc y Mantyla.

--PABELLÓN: WiZink Center.

--HORA: 21.00/DAZN.