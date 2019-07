Beirán: "Sabía que iba a haber oportunidades para jugadores de las 'ventanas'"

447289.1.644.368.20190726151701

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Herbalife Gran Canaria Javier Beirán aseguró este viernes que confiaba en que habría "oportunidades" de estar en la lista de Sergio Scariolo para el Mundial de China para los jugadores que, como él, formaron parte de la selección en las ventanas de clasificación FIBA.

"Yo pensaba que iba a haber oportunidades para varios jugadores y así ha sido, nos lo hemos merecido por la temporada. Esperaba hacer las cosas bien y clasificar con las ventanas al Mundial y luego hacer la temporada lo mejor posible para tener una oportunidad", explicó Beirán ante los medios tras el primer entrenamiento del equipo en Madrid.

El alero madrileño afronta la concentración dispuesto a "ayudar en todo lo que se pueda". "Voy a hacer lo que he hecho estos últimos años para poder quedarme en la selección, estoy predispuesto a hacer cualquier cosa. Voy a dar el máximo y luego dependerá de la elección del entrenador, pero quiero que no quede nada de mí para sentirme orgulloso, esté o no esté", apuntó.

Para Beirán, "la clave del éxito" será la forma en la que se integre un grupo diferente al de otros veranos. "Los jugadores que llevan más tiempo y todos los que hemos vivido la selección en las 'ventanas' nos hemos dado cuenta de que el poder que tiene España es, por encima de todo, ser un equipo que hay que ir formando poco a poco", afirmó el jugador de 32 años.

El alero tiene claro que estar con la selección es "lo máximo" y llegan a la cita en tierras chinas, que dará comienzo el próximo 31 de agosto, con la "máxima ilusión y ganas". "Eso da igual los jugadores que estén y creo que esa es la clave, saber que venimos a disfrutar, hacerlo bien y dar el máximo y que las cosas luego con trabajo van saliendo", indicó Beirán.