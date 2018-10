Berrocal: "Hasta que no compitamos no voy a saber cómo está el equipo"

Publicado 17/09/2018 14:48:21 CET

TRES CANTOS (MADRID), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Movistar Estudiantes, Josep María Berrocal, ha explicado que él "nunca" había "vivido la sensación" de jugadores que se "se incorporen casi directos a jugar sin entrenar", como le va a ocurrir en la fase previa de la Champions League, una incertidumbre que le impide saber el estado real de su equipo.

"Es pronto y somos un equipo nuevo con entrenador nuevo y varios jugadores nuevos. Yo nunca había vivido la sensación de que jugadores se incorporen casi directos a jugar sin entrenar, como Clavell. Si la gente está concentrada y sabe lo que nos jugamos el jueves será mucho más fácil", dijo Berrocal ante la prensa tras la presentación oficial de su equipo en la localidad madrileña de Tres Cantos.

En cualquier caso, el técnico aclaró que han vivido "cinco buenas semanas de trabajo" en la pretemporada. "Ahora empieza lo difícil, la competición, que es lo que te marca ganar o perder. El equipo llega preparado", añadió de cara al debut oficial del próximo jueves ante el Norrköpping Dolphins sueco en la 'Champions League'.

"En pretemporada he visto muchas cosas buenas y muchas cosas a mejorar, pero lo importante es que los resultados no influyan en nada para la 'Champions'. Hasta que no compitamos realmente no voy a saber cómo está el equipo", avisó.

Berrocal aclaró que "no sería un decepción" quedar fuera de la fase de grupos del torneo continental, objetivo que pasa por superar tres rondas previas y un total de seis partidos.

"La decepción sería no prepararse lo mejor posible. Como no quiero pensar en eso, cuando pase, sea para bien o para mal, veremos cómo estamos. Mi compromiso como entrenador es trabajar bien y si lo hacemos tendremos opciones de avanzar", analizó.

En este sentido, no quiso pensar en el largo plazo y subrayó que su "objetivo es intentar sacar el cien por cien de cada jugador". "Y a ver dónde estamos a final de temporada. Mucho más allá de eso no voy. De momento estoy contento con este equipo, trabaja bien y hay que reflejarlo en la pista", valoró el barcelonés, que también lanzó un mensaje a los canteranos. "Tendrán su oportunidad si se lo merecen", les animó.