Bertomeu: "La Euroliga puede tener una 'Final Eight' en una ciudad"

La Euroliga baraja terminar la temporada cambiando el formato y tomará una decisión en mayo

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, ha reconocido este jueves que pese a que la intención es terminar la temporada en el formato actual de 'Playoffs' y 'Final Four', una vez sea "seguro" por el coronavirus, contemplan un "plan alternativo" que pasa por hacer una 'Final Eight' en una única ciudad, con o sin público.

"Estamos trabajando en un plan alternativo que incluye reanudar la temporada en un país con una instalación lista para nuestros partidos, y probablemente para sustituir los 'Playoffs' por una 'Final Eight' que reemplazará también la 'Final Four'", comentó en una comparecencia ante medios internacionales.

Para el CEO de la Euroliga, la prioridad es "garantizar que no hay riesgo" sanitario y poder jugar bajo el formato actual. "Cuando se preserve la salud, volveremos y reanudaremos la temporada. Y queremos terminar en el formato actual. Queremos mantener la temporada regular, jugando las seis jornadas restantes, y jugar 'Playoffs' y 'Final Four'", comentó.

Lo que es "obvio" es que no se podrá jugar la 'Final Four' en Colonia (Alemania) en la fecha prevista. "Podemos decir algo que es obvio: la 'Final Four' no se podrá jugar los días 22 y 24 de mayo en Colonia. Es incierto que se pueda jugar más tarde. Estamos en contacto permanente con Colonia, con el municipio y con LANXESS Arena para buscar fechas alternativas", aseguró.

Reiteró, no obstante, que las dificultades que pueden tener para finalizar las seis jornadas restantes de Fase Regular, jugar los 'Playoffs' y la final a cuatro son un obstáculo. "Debemos anticipar que quizás no podamos mantener el formato actual. Esta es una posibilidad. Somos una competencia europea y tenemos más limitaciones que las ligas nacionales. Creo que esto es obvio", explicó.

Lo que sí dejó claro es que la decisión de jugar con o sin público, con el formato actual o con esa 'Final Eight', debería ser tomada a finales de mayo a muy tardar. "Digamos que la situación actual es muy dinámica, por lo que hacer predicciones es arriesgado y probablemente no valga la pena hacerlo. Pero podemos decir que, como máximo, tenemos que tomar una decisión a finales de mayo", orquestó.

Por otro lado, en cuanto se pueda retomar tanto la Euroliga como la EuroCup, habrá un procedimiento previo. "Tenemos un protocolo listo que incluye: tres días para que los jugadores regresen a sus ciudades, dos semanas de cuarentena y, al menos, dos semanas de entrenamiento antes del inicio de la competición", anunció.

En cuanto a la presencia de público en las gradas, se mostró escéptico. "Creo que el escenario mas realista es pensar que si podemos volver a las competiciones será sin aficionados. No es realista pensar en escenarios con público en las gradas", auguró.

Más confianza tiene en que esta pandemia no afecte a la próxima temporada. "Los protocolos serán diferentes pero espero que empecemos la temporada con nuestros espectadores, es mi esperanza. Si no se puede tendremos que ser flexibles y buscaremos soluciones. Espero que esta situación termine con la 19-20 y no afecte a la 20-21", manifestó.

Una temporada 2020-21 que no quiere que empiece tarde y, por ello, se negó rotundamente a alargar mucho la vigente campaña. "Creemos que no podemos ir más allá del 31 de julio. Somos contrarios a jugar en septiembre y en octubre porque tendría un impacto negativo en la próxima temporada, descartamos esa opción", apostilló.

También dejó claro a los clubes que, si rescinden contratos o no renuevan a jugadores para la fecha en que se pueda jugar, no podrá haber contrataciones. "Si algunos clubes han cortado contratos no van a poder firmar nuevos jugadores y terminarán con la plantilla que tengan. Y si tienen menos efectivos de los que permite nuestra regulación, quedarán fuera de nuestra competición", advirtió.