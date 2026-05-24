Bilbao Basket y MoraBanc Andorra siguen en la pelea por 'playoffs' y permanencia

Surne Bilbao Basket - Bàsquet Girona - ACB PHOTO

MADRID 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Surne Bilbao Basket y el MoraBanc Andorra lograron sendas victorias este domingo en la jornada 33 de la Liga Endesa ante Bàsquet Girona (86-80) y Hiopos Lleida (88-116), vitales en sus respectivas luchas por los 'playoffs' y la permanencia.

Los 'hombres de negro' se colocaron octavos, con las mismas 18 victorias que La Laguna Tenerife y una más que Unicaja aunque con un partido más que los malagueños, confiando en estar en los cruces por el título. Aleix Font y Darrun Hilliard abrieron y cerraron el partido con gran acierto, y Clave Pantzar (20 puntos y 32 de valoración) fue el mejor ante un Girona que encajó la cuarta derrota seguida en mitad de tabla.

Por arriba, el Asisa Joventut logró la cuarta victoria consecutiva con Cameron Hunt, Ludde Hakanson y Ricky Rubio a gran nivel ante un Recoletas Salud San Pablo Burgos (86-79) ya salvado y que no impidió la 21ª de una 'Penya' que busca la mejor posición posible en los 'playoffs'. Igualmente, el UCAM Murcia defendió la segunda posición, a falta de los partidos de Barça, Valencia Basket y Kosner Baskonia, con un (90-100) ante Casademont Zaragoza.

Los de Sito Alonso, con la importancia del rebote ofensivo y Kelan Martin (23 puntos), frenaron a un equipo maño que se complica la permanencia. Los de Zaragoza cayeron a la zona de descenso con nueve triunfos, aunque con un partido menos que un MoraBanc Andorra que sumó la décima. El equipo del Principado se aferró a la permanencia en Lleida gracias a Kyle Kuric (28 puntos).