El bosnio Dzanan Musa se perderá el Eurobasket por una lesión abdominal

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alero bosnio Dzanan Musa, exjugador del Real Madrid desde este verano, no disputará con su selección nacional el inminente Eurobasket debido a una lesión en la zona abdominal y que le acarreó ser operado de urgencia el pasado jueves en Múnich (Alemania).

"Por este medio quiero informaros y a la opinión pública que, por motivos de salud, lamentablemente no podré ayudar a mis compañeros en el próximo Eurobasket. Es la primera vez que afronto algo así y sin duda no es nada fácil pasar por ello", publicó Musa en su cuenta de Instagram.

"El equipo médico está al tanto de todos los detalles. Hace algunos días fui operado en Múnich y la recuperación será de unas semanas más de lo previsto", añadió. "No hace falta que os diga cuánto me rompe el corazón no poder estar con los chicos luchando por nuestra Bosnia y Herzegovina. Las expectativas eran y siguen siendo enormes", dijo Musa.

"Confío en que el equipo asumirá el peso como debe ser. Los apoyo con todo mi corazón y estoy seguro de que habrá muchos más torneos en los que participaremos como un equipo unido, un equipo que lo dé todo por nuestra patria", concluyó el exjugador madridista en su mensaje.

Esta ausencia se ha unido a la ya conocida de Xavier Castañeda, flamante fichaje del Unicaja de Málaga y que fue cortado del plantel de Bosnia cuando su seleccionador, Adis Beciragic, confirmó que el escolta no se había recuperado por completo de unas molestias físicas.