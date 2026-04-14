Brancou Badio amplía su contrato con Valencia Basket hasta 2029

Archivo - Brancou Badio con el Valencia Basket - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escolta senegalés Brancou Badio jugará en el Valencia Basket hasta el final de la temporada 2028-29, después de llegar a un acuerdo con el club para ampliar su contrato, ha confirmado este martes la entidad 'taronja'.

El de Rufisque, de 27 años y 1,91 metros, llegó a la capital del Turia en el verano de 2024 procedente del BAXI Manresa, equipo en el que ya había estado a las órdenes de Pedro Martínez durante tres campañas. En su segunda temporada como 'taronja', acumula 122 partidos y está cerca de meterse en el 'Top 40' de anotadores históricos del club.

En su primera temporada completa en la Euroliga, en la que el equipo se ha clasificado para el 'Playoff', el exterior senegalés promedia 10,8 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias para 8,6 puntos de valoración. Recientemente marcó una nueva mejor marca personal en la Euroliga con los 20 puntos y 22 de valoración que consiguió en el triunfo ante el EA7 Emporio Armani Milán.

En el global de la temporada, incluyendo su participación en la Liga Endesa y en la Copa del Rey, Badio ha disputado hasta ahora un total de 60 partidos con 10,4 puntos, 2,2 rebotes y 2 asistencias de media para 8,6 de valoración.