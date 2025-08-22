Brizuela: "No creo que en esta selección necesitemos un solo líder para decidir"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta español Darío Brizuela ha negado que la selección nacional necesite "un solo líder para decidir", a colación de que él haya fallado sobre la bocina final de la prórroga un tiro que habría evitado la derrota ante Alemania por 105-106 en su quinto partido de preparación para el Eurobasket.

"El líder es Willy [Hernangómez], por experiencia y por palmarés. Soy el segundo más viejo, en ese sentido sí que tengo que asumir un poquito de... pues eso, ser líder a mi manera. Pero no creo que en esta selección necesitemos un solo líder para decidir, yo creo que esa responsabilidad está dividida entre varios y que es una cosa muy buena", declaró Brizuela este viernes desde el Movistar Arena de Madrid.

"Bueno, bien aun con fallos, errores más o menos importantes. Pero lo que está intacto es que, aunque vaya el partido de cualquier manera, somos capaces de competir. Y eso es lo que nos va a hacer luego competir en el campeonato y yo creo que los errores que estamos teniendo son entrenables, son mejorables y la sensación ahí dentro es que podemos competir contra cualquiera, es lo que hemos demostrado", insistió.

"En la medida que vayamos mejorando y los jugadores que han estado renqueantes se metan en rotación, yo creo que solo se irá a mejor", dijo el jugador del Barça en un 'canutazo' de prensa. Además, fue preguntado por Sergio Llull, que recibió un homenaje por su retirada del equipo nacional.

"Yo no soy Llull, él no fallaba esos tiros", bromeó. "Llull para mí ha sido un jugador muy importante en mi carrera, no solo por lo que he aprendido compitiendo contra él, sino todo lo que aprendí antes de llegar siquiera al ACB. Estoy feliz de que se le haya hecho el homenaje que se merece porque la despedida que tuvo silenciosa la entendimos en su momento, pero a un jugador de su magnitud le hacía falta esto", zanjó.