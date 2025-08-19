Brizuela: "Nos sacaron de los favoritos del Eubasket, pero no nos preocupa"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Darío Brizuela ha asegurado que "no" les "preocupa" que la selección no estén entre las "favoritas" para ganar el próximo Eurobasket, y cree que mientras se mantengan "unidos y confiados" tienen opciones de "ganar", además de mostrarse convencido de que llegarán "en perfectas condiciones" al debut.

"Estoy bien, estoy entrenando con el grupo, no al 100%, estaré en perfectas condiciones para el Eurobasket", señaló a su llegada a la VI Gala del Baloncesto Español en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid, donde recibió el premio al Mejor Jugador Nacional. "Es ilusionante, estoy agradecido, pero no estaría aquí sin mis compañeros y entrenadores", recalcó.

Por otra parte, se mostró optimista de cara a la cita continental y cree que todos estarán "en perfectas condiciones" a pesar de los percances físicos de las últimas semanas. "Con tanta baja no hemos jugado todos juntos todavía, así que estamos en ese proceso de controlar nuestra identidad con las bajas y los nuevos jugadores. Vamos a llegar al campeonato en perfectas condiciones", expuso.

"Hay que seguir trabajando, estar unidos, intentar cuidar el cuerpo y no tener más bajas, que es lo que más nos está costando ahora, y, en el campeonato, tener confianza en nosotros. Este año nos sacaron fuera de los favoritos, ahora estamos hasta fuera del 'Top 10', no nos preocupa. Mientras estemos unidos y confiados, yo creo que podemos ganar", declaró.

SERGIO DE LARREA: "SCARIOLO ME DICE QUE NO TENGA PRESIÓN"

Mientras, Sergio de Larrea confesó que sueña con poder ser uno de los 13 elegidos para el Eurobasket. "Sería un honor muy grande poder representar a la selección, representar a mi país. Es un sueño desde pequeño, veía por la tele a jugadores como Pau o como Marc... Se me pone la piel de gallina al poder representar a España como hicieron ellos", manifestó.

"(Scariolo) Me dice que no tenga presión. Es verdad que ha sido un poco rápido todo, hemos tenido lesiones desafortunadamente, y debo ayudar al equipo en todo lo que pueda. Tenemos grandes referentes en el equipo y debemos intentar jugar para el equipo y para ganar", prosiguió.

Respecto al premio de Jugador Joven con mayor proyección, De Larrea aseguró que recompensa "la apuesta" que hizo Valencia Basket por él. "Me está ayudando en todo lo posible. También la selección desde el año pasado, pues intentó incluirme en el grupo. Es ese agradecimiento mío hacia ellos y de ellos hacia mí", indicó, antes de dar un consejo a los jóvenes. "Que disfruten el camino. El baloncesto es un juego y tienen que disfrutarlo", añadió.