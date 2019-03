Bruno Fitipaldo renueva una temporada con el San Pablo Burgos

Publicado 12/03/2019 18:44:26 CET

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador uruguayo Bruno Fitipaldo ha renovado este martes una temporada con el San Pablo Burgos y ha explicado que su prolongación de contrato llega después de haber encontrado un "sitio ideal" para desarrollar su carrera, además de la comodidad del club y la ciudad.

El base, con pasaporte italiano, se mostró "muy contento" con el acuerdo. "Encontré un lugar ideal para desarrollarme. Me siento muy cómodo en el club. Desde el primer día me demostraron que se preocupaban por cada uno de los jugadores. No tuve ninguna duda en decidir quedarme", añadió en el acto de su renovación.

Por su parte, el gerente de la entidad de baloncesto, Albano Martínez, dijo que se trata de un jugador que ha mostrado "mucho compromiso". "Nos puede ayudar tanto dentro como fuera de la cancha. Es un orgullo poder contar con él", sentenció sobre el uruguayo de 27 años.