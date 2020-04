Los Bulls de Jordan, la dinastía que acaudilló los años 90

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este domingo se estrena 'The Last Dance' ('El Último Baile'), la serie documental que a lo largo de diez capítulos repasará la historia de los Chicago Bulls de los años 90, uno de los equipos icónicos en la historia del deporte mundial. Aprovechamos este estreno para repasar las claves de aquel equipo legendario.

1) Michael Jordan: la clave de bóveda sobre la que descansaba todo lo demás. Considerado de forma casi unánime el mejor jugador de la historia, e incluso el mejor deportista, el escolta jugó toda su carrera en Chicago, donde acumuló un palmarés espectacular con seis anillos (1991-93 y 1996-98) y cinco premios MVP. Su importancia era tan grande que Houstons Rockets ganaron el anillo los dos años que estuvo retirado para jugar al béisbol. Tras su vuelta, los Bulls volvieron a dominar la NBA.

2) Phil Jackson: El 'Señor de los anillos', tantos que no le caben en las manos: 11 entre Bulls y Los Angeles Lakers, el más laureado de la historia por delante e Red Auberbach (9). Inventor del famoso 'triángulo ofensivo' y gran dominador de egos, curiosamente no tuvo tanto éxito ni como jugador de New York Knicks ni como presidente de la franquicia neoyorquina.

3) Scottie Pippen: Dos años más joven que Jordan, el alero se convirtió en el escudero ideal. Con madera y talento de sobra para haber liderado una franquicia, prefirió vivir a la sombra de 'Air' y complementarse a la perfección para conformar un dúo letal tanto en ataque como en defensa, ya que los dos sobresalían en ambos aspectos. También formó parte de todo el ciclo ganador y tras la segunda retirada de Jordan fichó por los Rockets, aunque fue en Portland donde también logró dejar su sello durante cuatro temporadas.

4) Especialistas de lujo: En esta categoría entran Dennis Rodman, el jugador más excéntrico que se recuerda en la NBA y puro carácter bajo los aros, el broche diabólico de la dinastía en su segundo ciclo ganador. Tampoco se puede olvidar a Toni Kukoc, que aportaba su toque de sabiduría europea, o a Steve Kerr, una muñeca muy certera que aumentó aún más su palmarés como entrenador de Golden State Warriors. Horace Grant, John Paxon o Luc Longley también aportaron minutos importantes.

5) Un equipo infalible: Los Bulls disputaron seis Finales en ocho temporadas y salieron victoriosos de todas ellas. Agarrado al carácter ganador de Jordan, nunca fallaron en los momentos importantes amargando a Los Angeles Lakers (4-1 en 1991), Portland Trail Blazers (4-2 en 1992), Phoenix Suns (4-2 en 1993), Seattle SuperSonics (4-2 en 1996) y dos veces a Utah Jazz (4-2 en 1997 y 1998). Un rodillo de puro baloncesto.